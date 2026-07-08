SRE cierra por cinco años los documentos sobre Rocha Moya e Inzunza y sus presuntos nexos con el narco

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Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años toda la documentación y las comunicaciones oficiales entre México y Estados Unidos relacionadas con las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares.

La decisión se dio en respuesta a una solicitud de transparencia, de acuerdo con información de medios. Según la Cancillería, se busca evitar afectaciones a la relación bilateral y a los mecanismos de cooperación entre ambos países.

La dependencia determinó clasificar como reservados todos los oficios, comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas intercambiados entre autoridades mexicanas y estadounidenses sobre el caso.

SRE argumenta riesgos para la relación con Estados Unidos

De acuerdo con la resolución de la Cancillería, hacer pública la información podría afectar la confianza y la confidencialidad necesarias para el intercambio de datos entre las autoridades de ambos países e impactar negativamente los canales institucionales de coordinación.

La SRE sostuvo además que la divulgación de los documentos podría revelar elementos sensibles relacionados con los mecanismos de cooperación, el análisis de información, las estrategias de coordinación intergubernamental y la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos.

La solicitud de transparencia buscaba conocer las comunicaciones sobre el caso

En mayo pasado se solicitó a la Unidad de Transparencia de la Cancillería hacer públicos todos los documentos relacionados con las comunicaciones entre ambos países sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. La petición incluía oficios, correos, notas verbales, solicitudes de asistencia jurídica y minutas de reuniones.

La resolución de la SRE implica que cualquier intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses relacionado con ambos políticos permanecerá bajo reserva hasta 2031.

¿Por qué están señalados Rocha Moya e Inzunza?

En abril pasado, la Fiscalía de Nueva York hizo públicas las acusaciones contra una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como “Los Chapitos”. Entre los señalados figuran Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.

Según las acusaciones de las autoridades estadounidenses, los funcionarios habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de narcóticos a territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en el Distrito Sur de Nueva York.

Sheinbaum ha pedido las pruebas a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en diversas ocasiones que su gobierno solicitará a Estados Unidos las pruebas que sustenten las acusaciones contra los exfuncionarios sinaloenses. Asimismo, ha reiterado que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse con respeto a la soberanía de ambos países.

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