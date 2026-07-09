Estados donde el CJNG mantiene mayor presencia en México, según EE.UU.

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CJNG se expande aliándose con grupos locales. Foto. Cuartoscuro

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señala que la organización mantiene una presencia dominante en al menos ocho estados de México.

De acuerdo con la Guía Antiterrorista Internacional, el grupo consolidó su expansión en distintas regiones del país y para 2026 es el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

Estados donde el CJNG mantiene mayor presencia, según EE.UU.

El perfil del Departamento de Estado identifica como zonas donde el CJNG es el actor criminal dominante a los siguientes estados:

Jalisco

Nayarit

Colima

Veracruz

Guanajuato

Puebla

Querétaro

Hidalgo

La ficha oficial indica que el CJNG surgió en 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio y que desde 2018 amplió sus operaciones mediante un modelo de expansión basado en alianzas con grupos criminales locales.

Ese esquema, agrega el informe, le permitió extender su presencia más allá de sus bastiones originales.

Así opera el CJNG para mantener dominio

El documento explica que la organización utiliza una estructura jerárquica en la que líderes regionales administran las operaciones diarias bajo las órdenes del líder general. Además, señala que el grupo recurre a un modelo de franquicias, mediante el cual cárteles locales se afilian al CJNG para facilitar su expansión territorial.

La ficha también destaca la importancia estratégica del Puerto de Manzanillo, en Colima, al señalar que el grupo mantiene un control de facto sobre esa instalación, lo que le permite importar precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo y metanfetamina ilícitos.

CJNG extiende su operación a 5 continentes

De acuerdo con el informe, el CJNG también mantiene operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá, Australia (Oceanía) y diversos países de África, Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica, además de obtener recursos mediante actividades como extorsión, robode combustible, secuestro, tala ilegal, minería ilegal, contrabando de migrantes y fraude de tiempo compartido.

El perfil forma parte de la actualización realizada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, país que en febrero de 2025 designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y Entidad Terrorista Global Especialmente Designada, de acuerdo con la información contenida en el documento.

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