Gobierno federal presenta 12 indicadores sobre empleo, inversión, inflación y comercio de la economía mexicana

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Foto: Especial

El Gobierno de México presentó 12 indicadores económicos que, de acuerdo con datos oficiales, reflejan el comportamiento de variables como empleo, inversión extranjera, comercio exterior, inflación, consumo y actividad económica.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los resultados responden a una política de disciplina en el gasto público, inversión y programas sociales, mientras que funcionarios de Hacienda y del IMSS detallaron las cifras correspondientes.

Empleo formal alcanza cifra récord en junio

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que al cierre de junio de 2026 se registraron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de junio desde que existe registro.

Durante junio se generaron 61 mil 23 empleos, mientras que en los últimos 12 meses el incremento fue de 454 mil 38 puestos de trabajo.

Además, el salario base de cotización alcanzó un promedio de 669.1 pesos diarios, equivalente a un crecimiento anual de 6.4 por ciento.

Hoy en la Mañanera del Pueblo, presentamos buenas noticias sobre el desempeño económico de México. https://t.co/QnsksnlZPY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 8, 2026

Los 12 indicadores presentados por el Gobierno

Los datos difundidos incluyen:

México entre los diez países con mayor Inversión Extranjera Directa. Primer lugar en la OCDE por incremento de salarios reales desde 2018. Segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE, con 2.7%. Récord de empleo formal en junio de 2026. Mayor salario base de cotización registrado por el IMSS. Récord en intercambio comercial con Estados Unidos. Máximo histórico en exportaciones. Crecimiento de la inversión fija. Incremento del consumo privado. Tendencia positiva de la actividad económica. Recuperación de la actividad industrial. Reducción de la inflación a 3.6%.

Inversión, exportaciones y comercio exterior

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que México captó 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), ubicándose entre los diez países con mayor recepción de este tipo de capital.

También destacó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones totales registraron un máximo histórico de 723 mil millones de dólares.

Actividad económica e inflación

Entre los indicadores presentados también se informó que:

La inversión fija creció 5.9% anual en abril

creció en abril El consumo privado aumentó 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior

aumentó respecto al mismo periodo del año anterior La actividad económica mantiene una tendencia de crecimiento

mantiene una tendencia de crecimiento La actividad industrial registró su nivel más alto desde octubre de 2024

registró su nivel más alto desde octubre de 2024 La inflación se ubicó en 3.6%, su menor nivel en los últimos ocho meses

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