¿Tienes adeudos con el SAT? Así puedes obtener hasta 100% de descuento en multas

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SAT. Foto: Getty Images/Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene el Programa de Regularización Fiscal 2026, un esquema que permite a personas físicas y empresas reducir hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos fiscales de 2024 o años anteriores.

El beneficio está dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024 y estará disponible durante todo el 2026.

La medida, prevista en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, busca facilitar la regularización de adeudos y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Quiénes pueden acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026?

El estímulo está dirigido a:

Personas físicas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024

Contribuyentes que no hayan recibido condonaciones en programas generalizados anteriores

Personas que no hayan sido beneficiadas por el estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2025

Quienes no tengan una sentencia firme por delitos fiscales

Contribuyentes que no aparezcan en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación

¿Qué adeudos pueden recibir el descuento?

El programa aplica para adeudos de 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre ellos:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales.

Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas por obligaciones distintas al pago.

Multas con agravantes.

El SAT precisó que el estímulo puede ser de:

Hasta 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución.

en multas, recargos y gastos de ejecución. Hasta 90% de descuento cuando el crédito fiscal esté integrado exclusivamente por multas y se cumpla con la obligación omitida que originó la sanción.

Requisitos para obtener el descuento total del SAT

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben cumplir con las siguientes condiciones:

No haber recibido condonaciones en programas masivos anteriores

No haber sido beneficiados por el estímulo fiscal de 2025

Haber tenido ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024

No contar con sentencia firme por delitos fiscales

No estar en los listados de contribuyentes señalados por el Código Fiscal de la Federación

Realizar el pago en los plazos establecidos por la autoridad fiscal

Fechas clave del Programa de Regularización Fiscal 2026

El estímulo entró en vigor desde el 1 de enero de 2026.

En el caso de créditos fiscales firmes, la solicitud deberá presentarse a más tardar el 31 de octubre de 2026.

Cuando el beneficio sea procedente, el SAT entregará una línea de captura y el pago deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes o, en algunos casos, en parcialidades, siempre que la última se cubra antes del 30 de noviembre de 2026.

Para contribuciones omitidas autodeterminadas, el pago debe realizarse en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

¿Dónde obtener más información?

El SAT habilitó el minisitio Programa de Regularización Fiscal 2026 en su portal, además de los siguientes canales de atención:

MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 9 y después opción 3.

Chat uno a uno en el Portal del SAT .

. OrientaSAT .

. Oficina Virtual con cita previa.

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