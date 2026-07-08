Noticias de hoy 8 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
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La Secretaría de Hacienda atribuyó la reducción de la inflación a 3.6% a las medidas para contener el precio de las gasolinas y otros productos.
El Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado y el acuerdo comercial interino entre México y la Unión Europea.
La tregua entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin este miércoles, luego de que se reanudaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo.
Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya.
Este miércoles habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.
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