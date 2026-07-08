Noticias de hoy 8 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:46 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 8 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Inflación baja

La Secretaría de Hacienda atribuyó la reducción de la inflación a 3.6% a las medidas para contener el precio de las gasolinas y otros productos.

Acuerdos con México

El Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado y el acuerdo comercial interino entre México y la Unión Europea.

Termina tregua

La tregua entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin este miércoles, luego de que se reanudaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo.

Vinculan a proceso

Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya.

Miércoles de lluvias

Este miércoles habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

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