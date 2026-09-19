Megasimulacro 2026: ¿qué debe llevar tu mochila de emergencia?

| 21:02 | Melina Ochoa | Uno TV

Ante el Megasimulacro Nacional 2026 de este sábado 19 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana llamó a la población a participar y tener lista una mochila de emergencia, además de un plan familiar para saber cómo actuar ante un sismo.

Roberto Cruz, director de Especialidades de la Ciudad de México y Estado de México de la Cruz Roja Mexicana, explicó que la preparación es clave porque “los sismos no avisan”.

Mochila de emergencia: ¿qué debe llevar?

  • Comida para tres días, de preferencia productos que no caduquen.
  • Agua, al menos tres litros.
  • Documentos importantes, en físico o escaneados y guardados en una memoria USB.
  • Lámparas de emergencia con baterías recargables.
  • Medicamentos personales, especialmente en caso de enfermedades que requieran tratamiento.
  • Una muda de ropa y otros artículos básicos.

“Si su domicilio tiene un colapso y es pérdida total o, en este caso, de las inundaciones donde las cosas quedan inservibles, pues es un poquito más complicado para la familia volver a adquirir esos documentos”, explicó.

¿Dónde participará la Cruz Roja en el simulacro?

En el Deportivo de Xochimilco se realizarán ejercicios de rescate vertical, extracción vehicular y búsqueda en estructuras colapsadas.

En Paseo de la Reforma, el equipo YUSAR participará en ejercicios similares de búsqueda y rescate.

El llamado de Roberto Cruz es a no dejar pasar el ejercicio por tratarse de un fin de semana: “Los sismos no tienen hora ni fecha”, afirmó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Marina desclasifica declaraciones y salen a la luz las de los Farías Laguna

Nacional

Marina desclasifica declaraciones y salen a la luz las de los Farías Laguna

Tranquilo, es simulacro: ¿a qué hora suena la alerta sísmica este sábado y qué cambia?

Nacional

Tranquilo, es simulacro: ¿a qué hora suena la alerta sísmica este sábado y qué cambia?

SEP alcanza acuerdo para regular uso de celulares en las aulas

Nacional

SEP alcanza acuerdo para regular uso de celulares en las aulas

Desclasifican declaraciones patrimoniales de Marina, incluida la del exsecretario Rafael Ojeda Durán

Nacional

Desclasifican declaraciones patrimoniales de Marina, incluida la del exsecretario Rafael Ojeda Durán

Etiquetas: