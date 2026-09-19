Megasimulacro 2026: ¿qué debe llevar tu mochila de emergencia?
Ante el Megasimulacro Nacional 2026 de este sábado 19 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana llamó a la población a participar y tener lista una mochila de emergencia, además de un plan familiar para saber cómo actuar ante un sismo.
Roberto Cruz, director de Especialidades de la Ciudad de México y Estado de México de la Cruz Roja Mexicana, explicó que la preparación es clave porque “los sismos no avisan”.
Mochila de emergencia: ¿qué debe llevar?
- Comida para tres días, de preferencia productos que no caduquen.
- Agua, al menos tres litros.
- Documentos importantes, en físico o escaneados y guardados en una memoria USB.
- Lámparas de emergencia con baterías recargables.
- Medicamentos personales, especialmente en caso de enfermedades que requieran tratamiento.
- Una muda de ropa y otros artículos básicos.
“Si su domicilio tiene un colapso y es pérdida total o, en este caso, de las inundaciones donde las cosas quedan inservibles, pues es un poquito más complicado para la familia volver a adquirir esos documentos”, explicó.
¿Dónde participará la Cruz Roja en el simulacro?
En el Deportivo de Xochimilco se realizarán ejercicios de rescate vertical, extracción vehicular y búsqueda en estructuras colapsadas.
En Paseo de la Reforma, el equipo YUSAR participará en ejercicios similares de búsqueda y rescate.
El llamado de Roberto Cruz es a no dejar pasar el ejercicio por tratarse de un fin de semana: “Los sismos no tienen hora ni fecha”, afirmó.
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