Megasimulacro 2026: ¿qué debe llevar tu mochila de emergencia?

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Ante el Megasimulacro Nacional 2026 de este sábado 19 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana llamó a la población a participar y tener lista una mochila de emergencia, además de un plan familiar para saber cómo actuar ante un sismo.

Roberto Cruz, director de Especialidades de la Ciudad de México y Estado de México de la Cruz Roja Mexicana, explicó que la preparación es clave porque “los sismos no avisan”.

Mochila de emergencia: ¿qué debe llevar?

Comida para tres días , de preferencia productos que no caduquen.

, de preferencia productos que no caduquen. Agua , al menos tres litros.

, al menos tres litros. Documentos importantes , en físico o escaneados y guardados en una memoria USB.

, en físico o escaneados y guardados en una memoria USB. Lámparas de emergencia con baterías recargables.

con baterías recargables. Medicamentos personales , especialmente en caso de enfermedades que requieran tratamiento.

, especialmente en caso de enfermedades que requieran tratamiento. Una muda de ropa y otros artículos básicos.

“Si su domicilio tiene un colapso y es pérdida total o, en este caso, de las inundaciones donde las cosas quedan inservibles, pues es un poquito más complicado para la familia volver a adquirir esos documentos”, explicó.

¿Dónde participará la Cruz Roja en el simulacro?

En el Deportivo de Xochimilco se realizarán ejercicios de rescate vertical, extracción vehicular y búsqueda en estructuras colapsadas.

En Paseo de la Reforma, el equipo YUSAR participará en ejercicios similares de búsqueda y rescate.

El llamado de Roberto Cruz es a no dejar pasar el ejercicio por tratarse de un fin de semana: “Los sismos no tienen hora ni fecha”, afirmó.

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