Feminicidios en México: 5 estados concentran 41% de los casos

GENERANDO AUDIO...

Feminicidios en México. Fotos: Cuartoscuro

México registró 380 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Cinco entidades concentraron 157 de estos casos, equivalentes al 41.3% del total nacional.

El estado que encabeza el registro es Sinaloa, con 54 víctimas, seguido por el Estado de México, con 27; Chiapas, con 26; y Ciudad de México y Tamaulipas, con 25 casos cada uno.

¿Qué estados tienen más feminicidios en 2026?

Con base en el acumulado de enero a julio, el ranking de las entidades con mayor número de víctimas de feminicidio queda de la siguiente manera:

Sinaloa: 54 víctimas Estado de México: 27 Chiapas: 26 Ciudad de México: 25 Tamaulipas: 25 Morelos: 21

Feminicidios en México. Datos: SESNSP

Sinaloa se encuentra ampliamente por encima del resto de las entidades. Sus 54 víctimas representan 14.2% de todos los feminicidios registrados en el país durante los primeros siete meses del año. En ese estado, el municipio de Culiacán acumuló 34 casos durante el periodo.

El Estado de México (Edomex) aparece en segundo lugar nacional con 27 víctimas, mientras que Chiapas suma 26. La Ciudad de México (CDMX) y Tamaulipas empatan con 25 casos cada una.

¿Cuántos feminicidios se registraron en México?

El reporte del SESNSP contabilizó 380 víctimas de feminicidio de enero a julio de 2026. Tan sólo en julio se registraron 62 víctimas a nivel nacional.

La cifra corresponde al delito de feminicidio registrado por las autoridades, por lo que no debe confundirse con el total de mujeres víctimas de homicidio doloso. Durante el mismo periodo también se contabilizaron 870 víctimas mujeres por homicidio doloso, un delito que tiene una clasificación distinta.

Esto es importante al revisar las estadísticas, ya que una entidad puede tener un número elevado de asesinatos de mujeres sin necesariamente ocupar los primeros lugares en feminicidios.

Sinaloa también encabeza la tasa de feminicidios

Además del número absoluto de casos, el informe permite observar la incidencia en relación con la población femenina de cada entidad.

En este indicador, Sinaloa también ocupa el primer lugar, con una tasa de 3.33 víctimas por cada 100 mil mujeres, mientras que la tasa nacional fue de 0.55. Le siguen Morelos, con 1.97, y Tamaulipas, con 1.31.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante: el número total de víctimas favorece a entidades con mayor población, mientras que la tasa permite dimensionar los casos en función del tamaño de la población femenina.

¿De dónde salen las cifras de feminicidio?

El SESNSP señala que sus estadísticas se construyen con información proporcionada por las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas, a partir de las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público.

Por ello, las cifras pueden presentar modificaciones posteriores si existen reclasificaciones de las investigaciones. El ranking refleja, en consecuencia, los casos registrados oficialmente como feminicidio en el periodo señalado y no una estimación independiente.

Con el corte de enero a julio de 2026, Sinaloa encabeza el registro nacional, mientras que Estado de México, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas completan las cinco entidades con más víctimas. En conjunto, estos cinco estados concentraron más de cuatro de cada 10 feminicidios contabilizados en el país durante los primeros siete meses del año.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.