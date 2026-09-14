Diputados definirán ruta de la discusión del Paquete Económico 2027

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Diputados definirán ruta para Paquete Económico 2027. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados definirá esta tarde el calendario para discutir el Paquete Económico 2027 y establecer las comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El análisis de los legisladores incluirá distintas propuestas fiscales y económicas que forman parte del paquete presentado para el próximo año.

¿Qué analizarán los diputados?

De acuerdo con la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda revisará las iniciativas de:

Ley de Ingresos 2027

Ley Federal de Derechos

Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) .

. Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

Ley Aduanera

La comisión también deberá establecer la ruta de trabajo y las fechas en las que funcionarios de Hacienda acudirán ante los legisladores para explicar las propuestas.

Oposición pide reducir impuestos y combatir huachicol fiscal

Desde la oposición, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, señaló algunos de los temas que considera prioritarios durante la discusión. Entre ellos mencionó una posible reducción de impuestos, mayores controles contra el huachicol fiscal y reglas de transparencia.

También planteó fortalecer a los municipios y generar condiciones para impulsar el consumo interno.

Döring sostuvo que una mayor disponibilidad de ingresos para las familias puede favorecer actividades como el consumo de servicios y entretenimiento.

Deuda pública también preocupa a diputados

El legislador panista señaló además su preocupación por el nivel de deuda pública y por las fuentes de financiamiento consideradas para el próximo año.

Döring cuestionó que parte de los recursos puedan depender de cambios relacionados con el Impuesto Sobre la Renta y expresó dudas sobre sus posibles efectos en la inversión extranjera directa.

“Fuera de control porque bajó un poco de porcentaje porque tiene miedo de perder el grado de inversión y están tratando de decirnos; a mí me preocupa mucho que digan que su fuente de financiamiento va a ser el Impuesto Sobre la Renta a través de estas condonaciones, lo que va a orientar la inversión, la inversión extranjera directa, y no estoy seguro de que sea la mejor solución”, Federico Döring, diputado del PAN

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