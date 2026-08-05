Hija de Ernesto Ruffo asegura que la vida de su padre está en riesgo y anuncia acciones

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Ernesto Ruffo. Foto: Cuartoscuro

La hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, aseguró que la vida de su padre está en peligro y anunció la creación de un Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, integrado por políticos, académicos y activistas, para exigir garantías en el proceso judicial que enfrenta por presuntos delitos de contrabando, delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.

Durante una conferencia de prensa, Verónica Ruffo Sánchez afirmó que no confía en las investigaciones contra su padre y adelantó que buscarán que organismos internacionales lo reconozcan como preso político.

Hija de Ernesto Ruffo denuncia irregularidades y medidas de seguridad

Verónica Ruffo sostuvo que, desde la detención del exmandatario, solo ha podido visitarlo una vez en el penal federal del Altiplano, donde, aseguró, enfrenta restricciones para recibir artículos básicos.

También afirmó que su cuenta bancaria en México fue cancelada sin explicación y atribuyó la medida a que Ernesto Ruffo aparece como socio en la empresa Veritas Technology, dedicada a la implementación de tecnología educativa.

La hija del exgobernador, quien es ciudadana estadounidense, informó que autoridades de Estados Unidos le ofrecieron un protocolo de seguridad, aunque señaló que los detalles son confidenciales.

Comité buscará apoyo internacional para Ernesto Ruffo

El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo está integrado por figuras como Vicente Fox, Rubén Moreira, Federico Döring, Carlos Medina Plascencia, María Amparo Casar, Renato Sales Heredia, Clara Jusidman, Ivonne Melgar, Jorge Castañeda y Emilio Álvarez Icaza, entre otros.

Los integrantes señalaron que el grupo no tiene fines partidistas y que impulsará una campaña pública para difundir información sobre el caso.

Además, adelantaron que acudirán a organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares y buscar que Ernesto Ruffo sea reconocido como preso político.

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