UNAM rompe relación con Territorium Life y ordena auditorías tras falla en examen

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Todo el proceso del examen de admisión será revisado. Foto: Cuartoscuro

Tras la crisis provocada por las fallas y anomalías en el examen de ingreso a nivel licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el abogado general de la institución, Hugo Concha, anunció que la universidad dará por terminada su relación con Territorium Life, empresa responsable de la aplicación de la prueba.

Además, informó que se realizarán auditorías para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en la planeación, contratación y ejecución del proceso de evaluación.

ÚLTIMA HORA | La @UNAM_MX anuncia la terminación anticipada del contrato con Territorium Life tras la crisis del examen de ingreso a licenciatura. Además, realizará una auditoría tecnológica, una auditoría interna sobre la contratación



📹Hugo Concha, abogado general pic.twitter.com/dSvjmy63Z7 — Laura Toribio (@LauraToribio2) August 5, 2026

“Con la empresa Territorium Life se realizará la terminación del contrato, a efecto de estar en condiciones para hacer los análisis necesarios y correspondientes”, explicó Hugo Concha, abogado general de la UNAM.

Habrá auditoría tecnológica a la plataforma

Durante un mensaje sobre las acciones emprendidas por la universidad, Concha explicó que, de común acuerdo con la empresa, se contratará a un tercero especializado para revisar a detalle el funcionamiento de la plataforma utilizada durante el examen.

“Se designará una empresa especializada para llevar a cabo una auditoría tecnológica que haga una auditoría detallada de la plataforma y de todo el sistema que comprende esta”.

La revisión buscará identificar posibles fallas técnicas y conocer el desempeño real de la herramienta utilizada durante el proceso de admisión.

Durante la conferencia, el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, informó que Territorium Life fue contratada mediante adjudicación directa el 23 de febrero de 2026 para operar la plataforma utilizada en los procesos de ingreso a bachillerato y licenciatura.

Según explicó la universidad, se optó por ese mecanismo al considerar que se trataba de un servicio especializado con características técnicas que la institución no podía prestar directamente.

“Se trata de un servicio profesional especializado, que al momento de su solicitud, la Universidad no cuenta con el sistema de las mismas formas y las mismas características”, señaló Rubio.

La UNAM absorberá el costo del examen de control

La UNAM también informó que los aspirantes convocados al examen de control no deberán realizar ningún pago adicional para participar en la nueva evaluación presencial.

El secretario Administrativo de la universidad, Tomás Rubio, aseguró que la institución absorberá por completo los costos derivados de este proceso extraordinario.

La @UNAM_MX absorberá el costo del examen de control. El secretario Administrativo, Tomás Rubio, afirmó que los aspirantes no pagarán por la nueva evaluación presencial pic.twitter.com/wf2WUscMMV — Laura Toribio (@LauraToribio2) August 5, 2026

“El gasto no se cobrará nuevamente”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre el impacto presupuestal de la medida.

Con ello, la universidad garantizó que los aspirantes quedarán exentos de cualquier cuota económica asociada a la nueva aplicación del examen de control, mientras se determina el alcance de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026.

UNAM revisará el proceso de contratación

La UNAM informó además que, hasta ahora, ha pagado 69 millones 189 mil 760 pesos por los servicios relacionados con los exámenes de admisión de 2026.

De ese monto, 41.9 millones de pesos correspondieron al proceso de ingreso a licenciatura y 27.2 millones de pesos al examen de bachillerato.

El abogado general también informó que la institución iniciará procedimientos de auditoría para revisar la contratación de Territorium Life y deslindar cualquier responsabilidad que pudiera existir.

“La UNAM solicitará realizar los procedimientos de auditoría al proceso de contratación (…) con la finalidad claramente de deslindar cualquier responsabilidad en que se haya incurrido”.

Detalló que una de las revisiones estará a cargo de la Contraloría de la UNAM, como parte de un procedimiento interno previsto cuando existen cuestionamientos o posibles irregularidades.

Rector pide intervención de la Auditoría Superior

De manera paralela, la UNAM solicitó la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el contrato firmado con la empresa.

De acuerdo con el documento enviado por el rector, la petición busca verificar que el servicio prestado coincidiera con las condiciones establecidas en el contrato y revisar si se cumplió la normatividad aplicable.

‼️EXTRA‼️ El rector de la @UNAM pide a la @ASF_Mexico revise el contrato que la institución firmó con la empresa Territorium Life, a fin de verificar la congruencia entre lo ofrecido y el servicio prestado en el examen de ingreso a la licenciatura. pic.twitter.com/TkJZoj8jiS — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 5, 2026

La universidad señaló que esta revisión también permitirá identificar áreas de mejora en los procesos de planeación, adjudicación y ejecución de futuros proyectos tecnológicos.

Buscan esclarecer fallas y posibles responsabilidades

Las auditorías se desarrollarán mientras continúan las investigaciones sobre las fallas registradas durante el examen de admisión 2026.

Además de la revisión interna y tecnológica, la UNAM puso a disposición de la Auditoría Superior de la Federación toda la documentación relacionada con la contratación de Territorium Life, cuyo servicio representó un gasto superior a 69 millones de pesos para los procesos de ingreso a bachillerato y licenciatura.

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