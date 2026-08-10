México registra 225 homicidios en primera semana de agosto; Sinaloa encabeza cifras con 23 casos

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Foto: Cuartoscuro

Durante la primera semana de agosto de 2026, México registró 225 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 23 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 103 homicidios en el país:

34 casos el viernes 7 de agosto

35 el sábado 8 de agosto

34 el domingo 9 de agosto

La SSPC registró 225 asesinatos entre el lunes 3 de agosto y el domingo 9 de agosto de 2026, lo que representa una disminución de 14.12% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 262.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 23

Homicidios por día y estados con más denuncias

3 de agosto: 32

Sinaloa: 3

Guanajuato: 3

Edomex: 3

4 de agosto: 28

Sinaloa: 5

Baja California: 4

Edomex: 3

5 de agosto: 28

Jalisco: 5

Sinaloa: 2

Edomex: 2

6 de agosto: 34

Guanajuato: 5

Sinaloa: 4

Baja California: 4

7 de agosto: 34

Michoacán: 5

Guanajuato: 3

Sinaloa: 2

8 de agosto: 35

Sinaloa 3

Edomex: 3

Guanajuato: 2

9 de agosto: 34

Sinaloa: 4

Guanajuato: 3

Edomex: 3

Total en la semana: 225

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 41 mil 383 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En julio, Sinaloa tuvo una ligera baja en el número de homicidios, respecto a los dos meses anteriores, al sumar 99 denuncias, de acuerdo con cifras de la SSPC.

En lo que va de agosto, la entidad suma 29 denuncias por este delito.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 29

Los estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en lo que va de agosto son los siguientes:

Sinaloa: 29

Guanajuato: 25

Chihuahua: 22

Estado de México: 22

Baja California: 20

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 10 mil 522 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 910, seguido por Baja California con 842 y Chihuahua con 830.

Guanajuato: 910

Baja California: 842

Chihuahua: 830

Sinaloa: 761

Estado de México: 640

Guerrero: 574

Morelos: 566

Veracruz: 518

Michoacán: 496

CDMX: 496

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Baja California Sur: 38

Aguascalientes: 36

San Luis Potosí: 28

Durango: 27

Yucatán: 17

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