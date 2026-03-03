Claudia Sheinbaum levanta el trofeo de la Copa Mundial de Futbol a 100 días del inicio del torneo de la FIFA

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum con la Copa del Mundo. Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevó este martes 3 de marzo a su conferencia de prensa matutina la Copa Mundial de Futbol 2026, en el marco de la conmemoración de los 100 días para el arranque del torneo, cuyo primer partido se celebrará en la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria presentó el trofeo que será entregado a la selección campeona el 19 de julio, como parte de las actividades simbólicas rumbo al inicio de la justa organizada por la FIFA.

“Para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera por las redes sociales, pues les traemos la Copa”, dijo la mandataria antes de recibir el trofeo.

Sheinbaum estuvo acompañada por Gabriela Cuevas, representante de la organización del Mundial de Futbol; así como por la exestrella brasileña Bebeto, campeón del mundo en 1994, quien formó parte del acto protocolario en esta cuenta regresiva hacia el torneo.

Foto: AFP

El exfutbolista brasileño Bebeto fue el encargado de cargar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. En un momento la mandataria preguntó si ella también podía tocarlo; tras recibir la autorización de los responsables de resguardar la pieza, tomó la Copa y posó junto al campeón del mundo para las fotografías oficiales.

De igual forma, el presidente del organismo rector del futbol mundial, Gianni Infantino, envió un presente a la presidenta: una bufanda conmemorativa del Mundial 2026 y una pequeña réplica de la Copa del Mundo, como gesto simbólico en el marco de la cuenta regresiva hacia el torneo.

Durante la conferencia también participó el director de Coca-Cola México, Louis Balat, quien destacó el compromiso de la compañía con la organización del evento y con la promoción de una celebración amplia e incluyente.

Claudia Sheinbaum y Bebeto. Foto: AFP

“Nuestro compromiso es muy, muy claro. Que este Mundial sea para todas y para todos. Que no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en las plazas, que se viva en las calles y en las comunidades de absolutamente todos los rincones de este hermoso país”, apuntó el directivo.

México será una de las sedes del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, y se convertirá en el único país en albergar por tercera ocasión la Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. El torneo marcará un hecho histórico para el país, que repetirá como anfitrión después de más de cuatro décadas.

“Como mexicano me llena de orgullo saber que por tercera ocasión seremos locales. Ningún otro país del mundo puede decir eso. Sólo México”, afirmó Balat.

El directivo subrayó que, a 100 días del inicio del torneo, la llegada del trofeo representa también un mensaje de fortaleza nacional en un momento significativo para el país.

“México es un país que sabe levantarse. Es un país que sabe organizarse y que sabe demostrarle al mundo su dignidad y fortaleza. Y hoy ese mensaje está recorriendo todo el mundo. Por eso es tan significativo que hoy el trofeo llegue desde Guadalajara”, dijo.

Asimismo, explicó que la gira del trofeo recorrerá 10 ciudades con acceso gratuito, lo que “permitirá a miles de personas acercarse al trofeo que representa los sueños del futbol mundial, pero también los sueños de todas las niñas y niños que practican este hermoso deporte”.

En total, México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que ya se preparan para recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros durante la justa deportiva.

Sheinbaum ha subrayado previamente que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le aseguró la celebración de la Copa del Mundo de Futbol 2026 en México, pese a la situación de violencia vivida en el país, especialmente tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, el pasado 22 de febrero.

Con este acto simbólico en la mañanera, el Gobierno federal marcó oficialmente el inicio de la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

