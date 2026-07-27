Inician nueva etapa de modernización en carretera Salina Cruz-Zihuatanejo; beneficiará a casi 2 millones de habitantes
La modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo entrará en una nueva etapa durante 2026 con la ampliación de 10 kilómetros a dos carriles en distintos tramos de Oaxaca y Guerrero, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De acuerdo con la dependencia, las obras forman parte de un proyecto que busca mejorar la conectividad en la costa del Pacífico y que, una vez concluido, beneficiará a un millón 947 mil 399 habitantes de ambas entidades.
¿Dónde se realizarán las obras este año?
La inversión prevista para 2026 es de mil 613 millones de pesos.
De los 10 kilómetros programados para este año, 8 kilómetros corresponden a Oaxaca y 2 kilómetros a Guerrero.
Los trabajos se concentrarán en los tramos:
- Pochutla-Huatulco
- Puerto Escondido-San José
- Entronque Tangolunda-Tapanalá
- Las Vigas
¿Qué se hizo durante 2025?
La SICT informó que durante 2025 fueron modernizados 27 kilómetros de esta vía.
Las obras incluyeron un kilómetro correspondiente a la construcción y rehabilitación de ocho puentes en Guerrero, además de 26 kilómetros de carretera en Oaxaca.
Los puentes concluidos fueron:
- Las Vigas
- Agua Hedionda
- Copala
- Marquelia I
- Talapilla
- Río Quetzala
- Santa Catarina
- Río Nexpa
Un proyecto de más de 400 kilómetros
La modernización integral de la carretera contempla una longitud de 446 kilómetros y una inversión total estimada en 31 mil 205 millones de pesos.
Las obras comenzaron en 2025 y su conclusión está prevista para diciembre de 2029.
¿Qué municipios se verán beneficiados?
La carretera conecta importantes destinos turísticos, portuarios y comerciales de la costa del Pacífico.
Entre las localidades que se beneficiarán se encuentran:
- Lázaro Cárdenas
- Zihuatanejo
- Coyuca
- Acapulco
- Marquelia
- Puerto Escondido
- Juchitán
- Pochutla
- Huatulco
- Salina Cruz
Además de reducir tiempos de traslado, el proyecto busca mejorar la movilidad y la conexión entre comunidades de Oaxaca y Guerrero, dos estados con una fuerte actividad turística y comercial en la región.
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