Inician nueva etapa de modernización en carretera Salina Cruz-Zihuatanejo; beneficiará a casi 2 millones de habitantes

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Se ampliará a dos carriles tramo de carretera. Foto: SICT

La modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo entrará en una nueva etapa durante 2026 con la ampliación de 10 kilómetros a dos carriles en distintos tramos de Oaxaca y Guerrero, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con la dependencia, las obras forman parte de un proyecto que busca mejorar la conectividad en la costa del Pacífico y que, una vez concluido, beneficiará a un millón 947 mil 399 habitantes de ambas entidades.

Foto: SCIT

¿Dónde se realizarán las obras este año?

La inversión prevista para 2026 es de mil 613 millones de pesos.

De los 10 kilómetros programados para este año, 8 kilómetros corresponden a Oaxaca y 2 kilómetros a Guerrero.

Los trabajos se concentrarán en los tramos:

Pochutla-Huatulco

Puerto Escondido-San José

Entronque Tangolunda-Tapanalá

Las Vigas

Foto: SICT

¿Qué se hizo durante 2025?

La SICT informó que durante 2025 fueron modernizados 27 kilómetros de esta vía.

Las obras incluyeron un kilómetro correspondiente a la construcción y rehabilitación de ocho puentes en Guerrero, además de 26 kilómetros de carretera en Oaxaca.

Los puentes concluidos fueron:

Las Vigas

Agua Hedionda

Copala

Marquelia I

Talapilla

Río Quetzala

Santa Catarina

Río Nexpa

Foto: SICT

Un proyecto de más de 400 kilómetros

La modernización integral de la carretera contempla una longitud de 446 kilómetros y una inversión total estimada en 31 mil 205 millones de pesos.

Las obras comenzaron en 2025 y su conclusión está prevista para diciembre de 2029.

¿Qué municipios se verán beneficiados?

La carretera conecta importantes destinos turísticos, portuarios y comerciales de la costa del Pacífico.

Entre las localidades que se beneficiarán se encuentran:

Lázaro Cárdenas

Zihuatanejo

Coyuca

Acapulco

Marquelia

Puerto Escondido

Juchitán

Pochutla

Huatulco

Salina Cruz

Además de reducir tiempos de traslado, el proyecto busca mejorar la movilidad y la conexión entre comunidades de Oaxaca y Guerrero, dos estados con una fuerte actividad turística y comercial en la región.

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