Sheinbaum confía en que detención de Fausto Corrales aclarará el secuestro del “Mayo” Zambada

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La FGR detuvo a Fausto Corrales en CDMX. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la detención de Fausto Corrales ayudará a esclarecer el secuestro de Ismael “Mayo” Zambada como parte de una presunta traición de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no dejó de investigar la muerte del exrector y el secuestro del “Mayo”.

En ese tenor, indicó que la detención de Fausto es “relevante”, toda vez que sus futuras declaraciones ayudarán a aclarar lo que pasó. “Espero que sí”, mencionó brevemente.

La mandataria indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que dar más información sobre la detención de Fausto Corrales y sus implicaciones.

La detención de Fausto Corrales

El pasado 19 de agosto, la FGR informó sobre la detención de Fausto por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones, siendo identificado como testigo clave en el presunto secuestro de Ismael Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el mismo día de la sustracción del narcotraficante.

Agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Interpol implementaron un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.

La FGR investiga a Fausto Corrales por presuntamente encubrir información clave sobre el homicidio del exrector y dar declaraciones falsas.

Testigo clave en secuestro del “Mayo” Zambada

Fausto Corrales pertenecía al círculo cercano de Héctor Melesio Cuén, toda vez que trabajaba dentro de la UAS.

Su cercanía se debe a que su padre Víctor Antonio Corrales, era la mano derecha de Héctor Melesio Cuén. Actualmente, Víctor Corrales es coordinador del grupo parlamentario del Partido Sinaloense en el Congreso local.

Las investigaciones señalan que Fausto Corrales acompañó a Héctor Melesio Cuén en la reunión en la finca donde presuntamente se reuniría con el gobernador Rubén Rocha Moya por conflictos entre ambos.

A la reunión también asistió Ismael Zambada y Ovidio Guzmán, y fue donde presuntamente ocurrió el secuestro del “Mayo” Zambada, el 24 de julio del 2024.

Fausto Corrales es un testigo clave, pues estuvo presente en los hechos. Sin embargo, fue él quien declaró ante la Fiscalía de Sinaloa que Héctor Melesio Cuén falleció en una gasolinera por un intento de asalto, y no en la finca, como investiga la FGR y señaló Ismael Zambada en una carta.

Las autoridades consideran que las inconsistencias del ahora detenido dificultan el esclarecimiento de los hechos.

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