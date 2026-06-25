IPN elimina requisitos y acelera trámites: admisión será inmediata y becas tardarán menos

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El IPN mejorará trámites y servicios. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) acelerará algunos procesos administrativos de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), eliminará requisitos, fusionará algunos trámites y reducirá tiempos de respuesta.

Entre los cambios de simplificación destacan que el registro al examen de admisión tendrá resolución inmediata y que las solicitudes de becas disminuirán su tiempo de atención de 71 a 30 días naturales.

Algunos de los cambios que aplicarán en IPN

Entre los cambios anunciados se hallan, la eliminación de ciertos requisitos en los trámites de registro al examen de admisión para nivel medio superior y superior, tanto en modalidades escolarizadas como no escolarizadas y mixtas. Entre ellos los requisitos eliminados se encuentran la aportación voluntaria, la acreditación de antecedentes académicos señalados en las convocatorias, la presentación del examen de admisión y la condición de ser seleccionado para ingresar.

Asimismo, el IPN eliminó requisitos para las becas Elisa Acuña Institucional, Excelencia IPN, Deportiva IPN y Cultural IPN, entre ellos documentos y comprobaciones relacionados con nacionalidad, certificados de estudios, programas académicos, situación escolar, promedios y participación en actividades deportivas o culturales, según el tipo de apoyo solicitado.

#24deJunio2026 Se establecen acciones de simplificación para trámites que se realizan ante el Instituto Politécnico Nacional.

👉 https://t.co/o3ZFR16Xyl — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 24, 2026

¿Qué trámites del IPN se fusionaron con el acuerdo de simplificación?

Como parte de la simplificación administrativa, el Instituto fusionó seis trámites relacionados con el ingreso a nivel medio superior y superior en uno solo denominado “Registro al examen de admisión a nivel educativo”, aplicable para ambos niveles educativos.

Los trámites fusionados corresponden al registro de admisión en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, tanto para nivel medio superior como superior.

De igual forma, las solicitudes de la Beca Elisa Acuña Institucional, Beca Excelencia IPN, Beca Deportiva IPN y Beca Cultural IPN quedaron integradas en un único procedimiento denominado “Solicitud de Beca Elisa Acuña del IPN para Apoyos Académicos”, el cual contempla las modalidades institucional, cultural, deportiva y de excelencia.

Nuevos trámites del IPN sólo requerirán un formulario en línea

Tras la simplificación administrativa, ambos procedimientos tendrán únicamente un requisito: la presentación de un formulario en línea autorizado por el IPN.

El acuerdo también establece la reducción de los tiempos de resolución. El trámite de registro al examen de admisión, que anteriormente tardaba hasta 30 días naturales, será inmediato, mientras que la resolución de las solicitudes de la Beca Elisa Acuña del IPN para Apoyos Académicos pasará de 71 a 30 días naturales.

Además, el Instituto determinó que no solicitará documentación emitida por la propia institución, copias simples ni requisitos adicionales a los previstos en el acuerdo.

Las disposiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque la reducción del tiempo de respuesta para las becas estará sujeta a la implementación de las mejoras tecnológicas necesarias para realizar las consultas mediante los sistemas correspondientes.

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