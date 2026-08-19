SEP rebasada: 14 mil supervisores para 252 mil escuelas, señalan especialistas

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrenta una falta de supervisión para atender a las escuelas del país, de acuerdo con especialistas, quienes señalan que existen casi 14 mil supervisores de educación básica y media superior para 252 mil escuelas.

Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, explicó que los supervisores son maestros con funciones de supervisión, pero carecen de recursos, apoyos y oficinas.

14 mil supervisores para 252 mil escuelas

La especialista señaló que la SEP no tiene ojos ni oídos para saber qué ocurre con la integridad de los estudiantes del país y recordó que la supervisión es responsabilidad de la autoridad educativa.

Marco Fernández, especialista en Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey, señaló que los planteles deben recibir visitas periódicas de supervisores escolares para verificar que se cumpla la normativa y que no exista algún problema de abuso hacia los estudiantes.

Luego de la muerte de Dafne en una escuela militarizada de Tamaulipas, la SEP decidió poner fin a este modelo en todo el país.

Sin embargo, especialistas aseguran que detrás de esta decisión también está la falta de supervisión.

Patricia Vázquez indicó que esos casi 14 mil supervisores son responsables de 252 mil escuelas. Explicó que algunos tienen a su cargo 10 planteles, mientras que otros supervisan hasta 50 escuelas.

Esto representa, en promedio, un supervisor por cada 18 escuelas.

Falta de regulación

Los especialistas también señalaron la falta de regulación para los servicios privados que brindan los colegios durante el verano.

Marco Fernández afirmó que, en general, los cursos de verano son tierra de nadie y no existe una regulación verdadera y adecuada.

Con la decisión de clausurar el modelo militarizado, los especialistas advierten que las escuelas podrían retirar dicho término de sus fachadas y que la SEP podría rehuir de su responsabilidad.

Patricia Vázquez agregó que existen mecanismos de denuncia muy débiles en los sistemas educativos, tanto locales como federales.

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