Lutnick, secretario de Comercio de EE. UU., no llega a México: conversación con Sheinbaum será vía remota

GENERANDO AUDIO...

Howard Lutnick no podrá viajar a México. Foto: AFP

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, no pudo viajar a México por condiciones meteorológicas, por lo que la conversación que tenía programada con la presidenta Claudia Sheinbaum se realizará vía Zoom este miércoles 9 de septiembre.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó la mañana de este miércoles que el encuentro entre ambos funcionarios se llevará a cabo de forma remota, luego de que Lutnick no pudiera completar el vuelo que tenía programado el martes debido a las condiciones meteorológicas.

Les actualizo , buenos días. La conversación del Secretario Howard Lutnick con la Presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el Secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones metereológicas . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 9, 2026

“Les actualizo, buenos días. La conversación del secretario Howard Lutnick con la presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones meteorológicas”, informó Marcelo Ebrard mediante un mensaje publicado en redes sociales.

Howard Lutnick hablará con Claudia Sheinbaum vía Zoom

La conversación entre Howard Lutnick y Claudia Sheinbaum se realizará mientras continúa la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro estaba previsto entre la presidenta de México y el secretario de Comercio de EE. UU. durante la visita de Lutnick a la Ciudad de México. Sin embargo, el funcionario estadounidense no pudo completar el vuelo programado el martes 8 de septiembre.

De acuerdo con lo informado por Ebrard, las condiciones meteorológicas impidieron que Lutnick llegara a la capital mexicana, por lo que se determinó realizar la conversación de manera remota.

La comunicación entre ambos funcionarios ocurre en un contexto en el que México y EE. UU. mantienen conversaciones relacionadas con comercio y con la revisión del T-MEC.

El tratado comercial entre México, EE. UU. y Canadá establece las reglas para el intercambio de bienes y servicios entre los tres países de América del Norte.

¿Qué dijo Donald Trump sobre México?

La conversación entre Sheinbaum y Lutnick también ocurre después de declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la relación comercial con México.

Trump afirmó que México no tiene productos que su país necesite, aunque señaló que no considera interrumpir la relación comercial con el país y destacó que mantiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones fueron realizadas en el Despacho Oval, donde Trump respondió preguntas de periodistas sobre su postura frente a los países que mantienen un superávit comercial con EE. UU.

El mandatario estadounidense sostuvo que su país registra una pérdida de 195 mil millones de dólares al año con México y afirmó que no perdería nada si dejara de comerciar con el país.

Trump también mencionó entre los productos mexicanos los “tamales picantes y tomates”, al referirse a lo que, según sus declaraciones, México tiene para ofrecer a EE. UU.

Pese a esas declaraciones, el presidente estadounidense señaló que no pretende interrumpir la relación comercial con México.

Sheinbaum habla de las relaciones con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó la semana pasada que la relación entre México y EE. UU. ha enfrentado dificultades, aunque manifestó su confianza en alcanzar un entendimiento en materia de seguridad y comercio.

El diálogo con Howard Lutnick se produce dentro de ese escenario y durante la revisión del T-MEC, proceso en el que participan los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

La conversación originalmente estaba prevista de manera presencial durante la visita del secretario de Comercio estadounidense a México.

Después de que Lutnick no pudiera completar su vuelo por condiciones meteorológicas, Marcelo Ebrard confirmó que el encuentro con Sheinbaum se realizará vía Zoom.

La actualización fue difundida por el secretario de Economía durante la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.