Licenciado Carlos Slim Domit da la bienvenida a México Siglo XXI edición 2026

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El Licenciado Carlos Slim Domit dio esta mañana la bienvenida al evento México Siglo XXI 2026, el encuentro de los becarios de Fundación TELMEX Telcel que cumple 30 años apoyando a las y los mejores estudiantes de todo el país.

En su discurso, el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Telmex y Grupo Carso, dijo lo siguiente:

Cada año esperamos este encuentro con enorme entusiasmo. Y no solamente porque reunimos a miles de jóvenes extraordinarios.

Lo esperamos porque, por un día, este auditorio concentra una enorme parte del talento, la creatividad y, especialmente, la esperanza de México.

Y eso siempre inspira.

Quiero comenzar felicitándolos.

Por supuesto, por sus resultados académicos.

Pero, sobre todo, por algo que casi nunca aparece en un certificado.

Su compromiso.

Porque detrás de cada promedio sobresaliente hay muchas horas de esfuerzo que nadie vio.

Muchos fines de semana dedicados a estudiar y muchos sacrificios.

Muchas veces en las que tuvieron que escoger.

Y ustedes escogieron prepararse.

Es también un día para reconocer a quienes los han acompañado para llegar hasta aquí.

A sus familias.

A sus maestras y maestros.

Porque detrás de cada becaria y becario siempre hay alguien que creyó en ustedes, incluso antes de que ustedes mismos descubrieran todo lo que eran capaces de lograr.

Quisiera empezar haciéndoles una pregunta.

No hace falta que respondan.

Sólo piénsenla unos segundos.

¿En qué momento de la historia les hubiera gustado vivir?

Algunos escogerían el esplendor del Imperio Romano o la época del Renacimiento junto a Da Vinci o Miguel Ángel.

Otros, la Revolución Industrial.

Otros, la llegada del hombre a la Luna.

Quizá algunos dirían el futuro…

Yo, sinceramente…

Elegiría exactamente este.

Y no porque sea una época perfecta.

No lo es.

Tenemos enormes desafíos.

Pero también tenemos algo que ninguna otra generación había tenido.

La posibilidad de acceder prácticamente a cualquier cosa, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Detengámonos un instante a pensar en ello.

Durante miles de años, el conocimiento fue un privilegio.

Muy pocas personas sabían leer.

Pocas podían estudiar.

Muy pocas tenían acceso a información en tiempo real.

Hace apenas unas décadas, investigar un tema implicaba pasar gran parte de la vida buscando y analizando información.

Hoy llevamos en el bolsillo el acceso a todo y a todos.

El mismo teléfono que puede comunicarnos y entretenernos…

Puede traducirnos a cualquier idioma.

Enseñarnos programación, matemáticas, historia o lo que queramos.

Puede conectarnos al mejor profesor o investigador del mundo.

Darnos recomendaciones para mejorar nuestra salud o exponer nuestras ideas.

La diferencia no está en los dispositivos, sino en quienes los utilizan.

Vivimos rodeados de tecnología extraordinaria.

Pero el verdadero progreso hoy depende de cada uno de nosotros.

No vivimos una época de cambios.

Vivimos un cambio de época.

Y existe una enorme diferencia.

En una época de cambios…

Las reglas evolucionan.

En un cambio de época…

Las reglas se reescriben.

Eso ocurrió cuando apareció la imprenta.

Cuando nació la electricidad.

Cuando llegó Internet.

Pero nunca antes, con la rapidez, profundidad y trascendencia actuales.

Muchos se preguntan:

“¿La Inteligencia Artificial nos va a quitar el trabajo?”

Yo creo que ésa no es la pregunta correcta.

La verdadera pregunta es: ¿Qué personas aprovecharán mejor la Inteligencia Artificial para resolver los grandes problemas de nuestro tiempo?

Porque la Inteligencia Artificial puede responder casi todo.

Pero necesita personas que sepan formular las preguntas correctas.

Puede analizar millones de datos.

Pero necesita personas con principios y valores para decidir qué hacer con ellos.

Es la herramienta fundamental para potencializar nuestras capacidades.

Para:

Aprender más rápido.

Desaprender cuando sea necesario.

Y seguir aprendiendo y mejorando progresivamente.

Porque recibir nuestro título al terminar la universidad significa apenas instalar la primera versión del software. Las actualizaciones vendrán durante toda la vida.

Esta es la era de la inclusión. Y está basada en el acceso universal, gracias a la conectividad que permiten las redes de telecomunicaciones.

Para ello se requieren inversiones intensivas y sostenidas, actualización constante y un proceso de evolución permanente.

En Telmex y Telcel somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos para que México cuente con la mejor y más competitiva plataforma de conectividad y acceso. Esto es parte de nuestro compromiso, pero, sobre todo, de nuestra convicción.

Por ello transformamos una empresa pública local de telefonía ineficiente y obsoleta en uno de los grupos de telecomunicaciones y conectividad más importantes del mundo, activo y comprometido con el desarrollo de esta industria fundamental.

Con muy fuertes y continuas inversiones, implementando herramientas y procesos de capacitación para mantener siempre al equipo más preparado, y con planes constantes de mejora e innovación, como el ser la primera en desarrollar la telefonía móvil con servicio de prepago, que es la forma en que 80% de los usuarios móviles en el mundo se conectan a esta nueva era.

Por tierra, con redes de última generación de fibra óptica capaces de dar varias veces la vuelta a la Tierra, centros de datos y nubes. En el aire, con la red más amplia y confiable de 5G. Por océanos, a través de miles de kilómetros de cables submarinos que conectan países y continentes. Y hasta por el espacio, a través de satélites geoestacionarios. Conectamos a personas, empresas y organizaciones en México y 25 países de América Latina y Europa.

América Móvil es y será una empresa orgullosamente mexicana de referencia global.

Cada generación ha vivido cambios, muchos de ellos gracias a innovaciones tecnológicas profundas que transformaron también sus sociedades.

La de nuestros abuelos, con la electricidad, la telefonía y la aviación, por mencionar algunos.

La de nuestros padres (… y nosotros), con las computadoras, el internet y la globalización.

Todas ellas nos han llevado a vivir en sociedades cada vez más conectadas y cercanas. Pero algo que distingue a cada generación no es únicamente la tecnología que utiliza.

Es lo que decide hacer con ella.

A nuestra generación le corresponde lograr que el extraordinario avance de conectividad y tecnológico se convierta en bienestar para millones de personas.

Porque la tecnología, por sí sola, no resuelve los problemas.

Las personas sí.

Buscar soluciones que puedan ser de amplio alcance ha sido la premisa del Ingeniero Slim a través de muchas actividades sociales y el enfoque central de la Fundación Carlos Slim.

Con programas y actividades que irán conociendo a más detalle durante el día, estamos muy activos en Salud, Alimentación y Nutrición, Desarrollo económico y social, Medio Ambiente, Deporte, Asistencia humanitaria, Cultura, Educación y Empleo.

Destacando algunos de los programas:

En salud, buscamos acompañar a las personas durante toda su vida, desde antes de nacer hasta la vejez. Apoyamos a instituciones con investigación, tecnología, equipamiento y atención. Y desarrollamos herramientas como MIDO, que permite detectar oportunamente enfermedades crónicas y dar recomendaciones personalizadas para actuar preventivamente antes de que los problemas se agraven.

A través de Héroes por la Vida promovemos la cultura de donación de órganos. También participamos en los esfuerzos para eliminar la malaria en nueve países de América Latina, y por la erradicación de la polio.

Mientras que en México se desperdician 30 millones de toneladas de alimentos cada año, millones de personas viven en pobreza extrema y con inseguridad alimentaria.

Con la Red Nacional de Bancos de Alimentos, que actualmente atiende a 3 millones y medio de personas diariamente, estamos fortaleciendo su infraestructura y capacidad logística para poder llegar a 8 millones de personas en los próximos cuatro años.

En situaciones adversas, como los desastres naturales, procuramos estar ahí en cuanto suceden gracias a la presencia directa de los 8 mil 500 voluntarios de la Fundación, quienes atienden y apoyan a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

En medio ambiente, participamos en la protección de una tercera parte de las áreas naturales protegidas y de 33 especies mexicanas, como la mariposa monarca y el jaguar.

Cuidar el medio ambiente también significa conocer, investigar y crear conciencia. Para ello donamos a la UNAM el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que reúne áreas de investigación y exposición abierta con 3 mil 800 especies y 294 mil.

En cultura, en el Museo Soumaya, de acceso gratuito, 22 millones de personas han disfrutado de las grandes obras y maestros de la historia.

El deporte es una herramienta extraordinaria de formación, inclusión y convivencia social. 200 mil niñas y niños de todo México participan cada año en la Copa Telmex-Telcel de futbol, el evento deportivo amateur más grande del mundo.

En deporte de alto rendimiento, las boxeadoras y peleadores de Ring Telmex-Telcel han conseguido 30 campeonatos mundiales para México, y la liga Telmex-Nájera de Basquetbol fue parte de la increíble trayectoria de Karim López, el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA.

Pero la herramienta capaz de transformar de manera permanente las oportunidades de una persona y la sociedad es la educación.

A través de Aprende, con contenidos y conectividad gratuita de Telmex y Telcel, ofrecemos educación básica, media y superior. Y en Capacítate para el Empleo, cualquier persona puede formarse y certificarse en 450 oficios diferentes. 62 millones de personas en México y varios países han estudiado o se han capacitado a través de Aprende.

Es la educación el principal motor de transformación social.

En 1996, el Ingeniero Carlos Slim inició el programa de becarias y becarios de la Fundación Telmex-Telcel para apoyar a las y los mejores estudiantes de México.

Este día celebramos 30 años y, por ello, quiero pedirles especialmente un aplauso muy fuerte para él y el equipo extraordinario de Fundación Telmex-Telcel, encabezados por Arturo Elias.

Son ustedes una generación especial y representan a 844 mil becarias y becarios Telmex-Telcel. 30 años de líderes construyendo una mejor sociedad y un mejor país.

Vamos a tener un día muy interesante y quiero hacer referencia a tres de los invitados que estarán con nosotros.

El primero es Javier Aguirre. La unidad que construyó en la selección nacional se contagió entre todos nosotros, destacando lo mejor que tenemos como sociedad unida, alegre, la mejor anfitriona del mundo y la que compartió las alegrías y los momentos difíciles como un mismo equipo, o más aún, como una misma familia.

A Memo Ochoa, a quien he tenido el gusto de conocer en sus mejores y peores momentos, en los que nunca lo vi bajar la guardia a pesar de vivir muchos de ellos lejos de su familia y amigos, haciendo sus sueños realidad. Despidiéndose en su estadio y en la selección nacional como su capitán. En el Mundial en su país y con su gente… Y sin goles.

Y Rafa Márquez, leyenda del futbol mundial, consolidando ahora su increíble trayectoria en esta nueva etapa dirigiendo a la selección. Poniéndonos el ejemplo de que los sueños no terminan, aun cuando se haya logrado mucho.

En estos años realizando México Siglo XXI he tenido el privilegio de conocer a mucha gente importante y destacada, como lo harán hoy ustedes. Para todas ellas ha sido un camino a veces de sacrificios y momentos difíciles, pero siempre enfrentados con una actitud inquebrantable por ser mejores que los mejores.

En el éxito no hay improvisados.

La capacidad la tienen todas y todos ustedes; la diferencia está en la actitud ante sus sueños y su compromiso con ellos, con ustedes mismos, con quienes los rodean y con su sociedad.

Recuerden siempre que no venimos a ser perfectos, sino a ser felices. Tengan inquietud por aprender de todo y de todos, por mejorar en lo que hacemos, pero, sobre todo, en quienes somos, dándose tiempo para todo, equilibrando su vida profesional, personal y, sobre todo, emocional y afectiva.

Están construyendo su primera versión; las actualizaciones constantes que vendrán los harán cada vez mejores profesionales, pero, sobre todo, mejores personas, con valores y principios sólidos, conscientes de que su formación personal no se obtiene con títulos, sino rodeados de nuestra gente cercana, viviendo siempre la vida con optimismo.

Recordando que los optimistas ven lo invisible, sienten lo intangible y logran lo imposible.

El Plan México tiene como pilar fundamental impulsar la inversión pública, privada y mixta para alcanzar niveles del 25% al 28% del PIB y así generar crecimientos sostenidos por encima del 4%. Destacando la importancia de la inversión privada nacional para generar empleos, desarrollo y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población.

México tiene grandes oportunidades y ustedes pueden y deben contribuir para hacerlas realidad. Cuenten con nosotros y con nuestro compromiso irrenunciable de seguir invirtiendo, trabajando, creando. Y, sobre todo, creyendo profundamente en México.

¡Bienvenidos a México Siglo XXI!

El evento en el Auditorio Nacional que reúne a 10 becarios de todo el país continuará con ponentes como:

Justin Trudeau : Exprimer ministro de Canadá

: Exprimer ministro de Canadá Charlize Theron : Actriz, productora y activista

: Actriz, productora y activista Andrew Lloyd Webber : Compositor y productor de teatro musical

: Compositor y productor de teatro musical Álex Roca : Atleta e influencer español

: Atleta e influencer español Scott Galloway : Profesor de marketing y especialista en negocios

: Profesor de marketing y especialista en negocios Mind2Mind : Dupla de mentalistas

: Dupla de mentalistas Panel Deportivo: Integrado por los exfutbolistas y directores técnicos Guillermo “Memo” Ochoa, Rafael Márquez y Javier “Vasco” Aguirre

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