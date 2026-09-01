México Siglo XXI 2026 tendrá a Justin Trudeau entre sus invitados

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Justin Trudeau estará en México. Foto: Uno TV

Justin Trudeau, quien fue primer ministro de Canadá durante casi una década, será uno de los ponentes de México Siglo XXI 2026, encuentro organizado por Fundación Telmex Telcel que se realizará este 4 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Su participación está programada para las 9:30 horas.

El político canadiense llegará al evento, que reúne a miles de becarios, con una trayectoria marcada por su paso por el Gobierno de Canadá, donde permaneció en el poder de 2015 a 2025 y encabezó una agenda enfocada en temas sociales, medioambientales y de derechos.

Justin Trudeau y su trayectoria

Justin Trudeau nació el 25 de diciembre de 1971 en Ottawa, Canadá. Es hijo de Pierre Elliott Trudeau, quien también fue primer ministro canadiense y gobernó el país en distintos periodos.

Antes de entrar de lleno a la política, Justin Trudeau trabajó como maestro y participó en actividades relacionadas con causas juveniles. En 2013 asumió el liderazgo del Partido Liberal de Canadá.

Dos años después, en las elecciones de 2015, llevó a los liberales a la victoria y se convirtió en primer ministro de Canadá, cargo que ocupó durante más de nueve años.

El legado de Justin Trudeau como primer ministro

Durante su administración, Justin Trudeau impulsó distintas políticas que marcaron la vida pública de Canadá.

Entre las principales acciones de su gobierno destacan:

Igualdad de género: formó un gabinete con paridad entre hombres y mujeres.

formó un gabinete con paridad entre hombres y mujeres. Medio ambiente: impulsó medidas para reducir emisiones y combatir el cambio climático.

impulsó medidas para reducir emisiones y combatir el cambio climático. Pueblos indígenas: promovió acciones relacionadas con la reconciliación y el reconocimiento de sus derechos.

promovió acciones relacionadas con la reconciliación y el reconocimiento de sus derechos. Marihuana: en 2018, Canadá legalizó el uso recreativo de cannabis.

en 2018, Canadá legalizó el uso recreativo de cannabis. COVID-19: su administración implementó programas de apoyo económico para personas afectadas por la pandemia.

¿Por qué renunció Justin Trudeau?

En enero de 2025, Trudeau anunció su decisión de dejar el liderazgo del Partido Liberal y permanecer como primer ministro hasta que se eligiera a su sucesor.

La decisión ocurrió después de meses de presión política, una caída en los niveles de respaldo al gobierno y tensiones dentro de su propio partido. Además, mantenía una álgida relación con Donald Trump, recién investido como presidente de Estados Unidos, quien amagaba con imponer aranceles a Canadá.

Finalmente, en marzo de 2025 dejó el cargo de primer ministro y fue sucedido por Mark Carney, quien asumió el liderazgo del Partido Liberal y posteriormente ganó las elecciones federales de ese año.

Justin Trudeau estará en México Siglo XXI 2026

Ahora, Justin Trudeau será uno de los ponentes de México Siglo XXI 2026, el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a miles de jóvenes becarios con personalidades de distintos ámbitos.

El evento se realiza desde 2002 y tradicionalmente reúne alrededor de 10 mil jóvenes en el Auditorio Nacional.

A lo largo de sus ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Will Smith. Es esta edición, además de Trudeau, reunirá a las siguientes personalidades:

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