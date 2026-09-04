Sheinbaum confirma petición para detener y extraditar a esposa de Genaro García Luna

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Claudia Sheinbaum y Cristina Pereyra. Foto: Cuartoscuro / AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México solicitó al Gobierno de Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sheinbaum confirma solicitud de extradición de Cristina Pereyra

Durante la conferencia mañanera de este 4 de septiembre, la mandataria federal fue cuestionada sobre la petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al Gobierno estadounidense para solicitar la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Al respecto, Sheinbaum Pardo respondió que la petición “es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

¿Por qué México solicita la detención y extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó al Gobierno de Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez a petición de la FGR, debido a que existe una orden de aprehensión en su contra desde 2023 por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Pereyra Gálvez estaría relacionada con una presunta estructura integrada por más de medio centenar de personas, mediante la cual se habrían obtenido contratos ilegales y abusivos para el equipamiento de cárceles públicas federales.

La Fiscalía estima que las mencionadas operaciones habrían ocasionado un daño al erario superior a 5 mil 112 millones de pesos.

La petición de México se realizó con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permite solicitar de manera urgente la detención provisional de una persona antes de presentar formalmente toda la documentación del procedimiento de extradición. Actualmente, la solicitud se encuentra en estudio por las autoridades estadounidenses.

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