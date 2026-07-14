A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 14 de julio de 2026

| 08:00 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Mayo Zambada: Estados Unidos busca cadena perpetua para el líder del Cártel de Sinaloa

✔️ Sismo de magnitud 5.2 sacude a Chiapas

✔️ Tamaulipas: localizan 7 fosas clandestinas

✔️ Conflicto en Medio Oriente: Precios internacionales del petróleo se disparan

✔️ Terremotos en Venezuela: México envía por barco ayuda humanitaria

✔️ Donald Trump reanuda este martes el bloqueo naval contra Irán

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