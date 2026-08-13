¡No lo olvides! Si tu número celular termina en 0, tienes hasta este 15 de agosto para registrarlo

GENERANDO AUDIO...

15 de agosto: vence registro de celulares con terminación 0. Foto: Cuartoscuro.

Este sábado 15 de agosto es la fecha límite para quienes tienen un número de celular que termina en 0, por lo que deberán registrar su línea telefónica para evitar la suspensión del servicio.

¿Tu número celular termina en 0️⃣ y todavía no lo vinculas?😳



Tienes hasta el sábado 15 de agosto para evitar que tu línea pueda ser suspendida.📲📶



Si se te pasa la fecha y tu servicios son suspendidos, podrás reactivarlos al vincular tu línea celular. 📵



No lo dejes al final:… pic.twitter.com/GaaGdL3njm — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 13, 2026

Las compañías telefónicas procederán a suspender las líneas que no hayan sido vinculadas una vez que concluya el plazo correspondiente a cada dígito, de acuerdo con el calendario de registro.

15 de agosto es la fecha límite para líneas que terminan en 0

Las personas cuyo número celular termina en 0 tienen hasta el 15 de agosto para realizar la vinculación de su línea. El calendario establece que cada grupo de dígitos cuenta con una fecha específica durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas dentro de las siguientes 72 horas. Durante la suspensión, las líneas sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a la compañía telefónica.

Además, las líneas suspendidas podrán recibir alertas en caso de sismo. El resto de los servicios quedará limitado mientras no se complete la vinculación.

Una vez que la línea sea vinculada, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios, incluidos llamadas, mensajes y datos móviles.

Para las personas cuyo número termina en 0, el primer plazo señalado en el calendario corresponde al 15 de agosto, por lo que deben considerar esta fecha para realizar el procedimiento.

¿Qué se necesita para vincular la línea telefónica?

Para realizar la vinculación de la línea se requiere una identificación oficial vigente con CURP. La información difundida en el material de registro señala este documento como requisito para completar el procedimiento.

El trámite puede realizarse mediante el sitio habilitado para el registro de líneas: registratulineacrt.gob.mx. La indicación es ingresar a esta página para llevar a cabo la vinculación de la línea telefónica.

¿Qué pasará con las líneas telefónicas después de la prórroga?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no puede confirmar la cancelación automática de las líneas telefónicas que no se registren al concluir los plazos establecidos. Señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) será la encargada de determinar las medidas que se aplicarán una vez que termine la prórroga.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, si una línea deja de funcionar por falta de registro, el usuario podrá realizar el trámite correspondiente para reactivar el servicio. El objetivo del registro, indicó, es asociar cada número telefónico con una persona para reducir el uso de chips en fraudes y extorsiones.

Sheinbaum sostuvo que la medida no tiene como finalidad vigilar a los usuarios y afirmó que el registro busca dificultar la adquisición de líneas para fines ilícitos.

La CRT estableció un calendario escalonado para el registro, de acuerdo con la terminación de cada número telefónico. Las líneas cuyo último dígito sea 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026; posteriormente, el calendario continuará hasta el 31 de diciembre, cuando corresponde a los números que termina en 9.

La presidenta también señaló que existen millones de líneas que podrían verse afectadas, aunque reconoció que una parte podrían estar inactivas y que las propias compañías telefónicas no tienen certeza sobre el estado de todas ellas.

Sheinbaum indicó que la aplicación de las medidas posteriores a los plazos corresponde a la CRT y reiteró que la participación de los usuarios y de las empresas telefónicas forma parte de la estrategia para reducir delitos relacionados con el uso de líneas móviles.

¿Cuál es el calendario y las fechas límite para registrar líneas?

El calendario para registrar líneas celulares distribuye los últimos dígitos de los números telefónicos en cinco periodos. Las fechas indicadas para cada grupo son las siguientes:

Agosto: los números que terminan en 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto , mientras que los que terminan en 1 tienen hasta el 31 de agosto .

los números que terminan en tienen como fecha límite el , mientras que los que terminan en tienen hasta el . Septiembre: las líneas que terminan en 2 tienen como fecha límite el 15 de septiembre y las que terminan en 3 , el 30 de septiembre .

las líneas que terminan en tienen como fecha límite el y las que terminan en , el . Octubre: los números terminados en 4 tienen hasta el 15 de octubre y los terminados en 5 , hasta el 31 de octubre .

los números terminados en tienen hasta el y los terminados en , hasta el . Noviembre: las líneas que terminan en 6 tienen como fecha límite el 15 de noviembre y las que terminan en 7 , el 30 de noviembre .

las líneas que terminan en tienen como fecha límite el y las que terminan en , el . Diciembre: los números terminados en 8 tienen hasta el 15 de diciembre y los terminados en 9, hasta el 31 de diciembre.

#BoletínInformativo📣



La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

Al finalizar cada uno de estos periodos, las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas conforme al plazo establecido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.