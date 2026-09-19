SEP alcanza acuerdo para regular uso de celulares en las aulas

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Regularán uso de celulares en las aulas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alcanzó un acuerdo para el uso celulares en las aulas, confirmó el secretario Mario Delgado. De acuerdo con el funcionario, la medida alcanzada fue de manera unánime como parte de los trabajos de la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.



A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia "El… pic.twitter.com/lXdh2DvMVk — Mario Delgado (@mario_delgado) September 18, 2026

¿Cómo se regulará el uso de celulares en las escuelas?

Como parte de las acciones para informar sobre la medida, se contempla una campaña de difusión, así como asambleas escolares y actividades en las aulas.

Además, se prevén:

En primaria y secundaria : se restringirá el uso del celular durante toda la jornada escolar

y : se restringirá el uso del celular durante toda la jornada escolar A nivel medio superior : cada plantel construirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa

: cada plantel construirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa En educación superior: las universidades definirán sus propias normativas internas

En Quintana Roo damos un paso firme por el bienestar y el aprendizaje de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ❤️🧠



En la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU, el Secretario de Educación Mario Delgado, junto a las Secretarias y Secretarios de… pic.twitter.com/I084VctCQt — Mara Lezama (@MaraLezama) September 18, 2026

La medida se acompañará de acciones para fortalecer el bienestar socioemocional de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, mediante la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”.

La regulación del uso de celulares y las acciones de “El ABC de las Emociones” forman parte de las medidas planteadas para promover una mayor convivencia dentro de los planteles educativos.

¿Qué es “El ABC de las Emociones”?

La estrategia “El ABC de las Emociones” contempla la distribución de materiales para estudiantes, familias y docentes. La SEP informó que se cuenta con 16 millones de guías: 7.5 millones dirigidas a jóvenes, 7.5 millones para madres y padres de familia y un millón para personal docente.

El objetivo de estas acciones es proporcionar herramientas para fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo integral de las comunidades educativas.

La medida se acompañará de acciones para fortalecer el bienestar socioemocional de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, mediante la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”.

De acuerdo con la SEP, su propósito es fortalecer el bienestar socioemocional y el cuidado de la salud mental, con participación de estudiantes, docentes y familias.

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