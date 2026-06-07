Más de 3.5 millones de jóvenes han participado en Jóvenes Construyendo el Futuro

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Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde destacó que esta estrategia busca otorgar experiencia laboral a jóvenes para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

De acuerdo con cifras presentadas durante el evento, entre 2019 y 2026 el programa ha beneficiado a más de 3.5 millones de jóvenes en todo el país.

Jóvenes construyendo el futuro, Xalapa, Veracruz. pic.twitter.com/RZVyQImST1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 6, 2026

Programa ofrece capacitación, apoyo económico y seguridad social

Durante su intervención, la mandataria señaló que el objetivo es que las y los participantes cuenten con al menos un año de experiencia laboral mediante su incorporación como aprendices en centros de trabajo.

Las y los beneficiarios reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo, además de contar con seguridad social a través del IMSS durante su participación en el programa.

Inversión supera los 170 mil millones de pesos

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, informó que la inversión acumulada en el programa asciende a más de 170 mil millones de pesos desde su creación.

Explicó que los recursos han permitido respaldar a millones de jóvenes mediante capacitación laboral y vinculación con empresas, negocios e instituciones.

Gobierno federal proyecta ampliar espacios educativos

Durante el encuentro, Sheinbaum también destacó las acciones para ampliar la cobertura educativa en el país.

Entre las metas planteadas se encuentra la creación de 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior y 330 mil lugares en Educación Superior, a través de instituciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades Benito Juárez y el Tecnológico Nacional de México.

Beneficiarios destacan impacto del programa

En el evento participó Diego Armando Gallardo Castillo, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, quien señaló que el programa le permitió obtener experiencia profesional y apoyo económico en su actividad dentro de las artes escénicas.

La asamblea se realizó en el Museo Kaná de Xalapa con la presencia de autoridades federales y estatales, entre ellas la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

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