Mexicanos se mueven más en transporte público; pasajeros aumentan 5.1% en un año

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El uso del transporte público incrementa. Foto: Cuartoscuro.

El uso del transporte público en las principales ciudades del país mantiene una tendencia al alza: durante abril de 2026 se transportaron 244.1 millones de pasajeros, un incremento anual de 5.1%, de acuerdo con la estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el mismo periodo, los sistemas recorrieron 46.5 millones de kilómetros, un aumento de 3.4% respecto a abril de 2025.

Durante abril 2026, 244.1 millones de personas pasajeras viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez.



📄… pic.twitter.com/eD2O9HFLlG — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

Transporte público de pasajeros: Valle de México concentra la mayor demanda

La Zona Metropolitana del Valle de México se mantuvo como la región con mayor número de usuarios al registrar 179.2 millones de pasajeros durante abril de 2026, lo que significó un incremento anual de 6.0%.

Asimismo, el sistema recorrió 30.9 millones de kilómetros, cifra 4.0% superior a la observada en el mismo mes del año anterior.

Dentro de esta región, los sistemas con mayor afluencia de pasajeros durante abril de 2026 fueron:

Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro : 100.4 millones de pasajeros

: 100.4 millones de pasajeros Metrobús : 34.9 millones

: 34.9 millones Trolebús : 13.2 millones

: 13.2 millones Red de Transporte de Pasajeros (RTP) : 8.6 millones

: 8.6 millones Cablebús : 4.1 millones

: 4.1 millones Tren Suburbano: 3.7 millones

Movilidad urbana crece en Guadalajara, Monterrey y Puebla

El sistema de transporte urbano de Guadalajara trasladó 26.8 millones de pasajeros, un crecimiento anual de 6.6%. Además, recorrió 4.8 millones de kilómetros, equivalente a un aumento de 8.9% respecto a abril de 2025.

En Monterrey se movilizaron 12.1 millones de pasajeros, cifra 1.0% superior a la registrada un año antes. La distancia recorrida por el sistema alcanzó 2.9 millones de kilómetros, con un incremento anual de 7.9%.

Mientras que en Puebla, el número de usuarios llegó a 8.8 millones, lo que representó un crecimiento de 11.1%, el mayor aumento entre las ciudades reportadas por la estadística.

Transporte público registra descensos en León, Acapulco y Chihuahua

No todas las ciudades reportaron aumentos en la cantidad de pasajeros.

En León se trasladaron 13.7 millones de usuarios, una disminución anual de 5.9%, mientras que la distancia recorrida cayó 6.0% para ubicarse en 4.2 millones de kilómetros.

Acapulco de Juárez registró una reducción de 17.5% en el número de pasajeros transportados al pasar de 0.7 a 0.6 millones de usuarios.

En Chihuahua, la cifra disminuyó 1.5% en comparación con abril de 2025. Por otra parte, Pachuca reportó un aumento de 1.4% y Querétaro de 3.0% en el volumen de pasajeros transportados.

La ETUP integra información de los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeros de nueve áreas metropolitanas y ciudades del país, con el objetivo de dar seguimiento a indicadores operativos relacionados con la movilidad de usuarios y la prestación del servicio.

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