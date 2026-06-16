Sheinbaum prevé reunión con Felipe VI, rey de España, durante su visita a México

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Sheinbaum podría reunirse con el rey de España. Fotos: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que prevé sostener una reunión con el rey Felipe VI de España durante la visita que realizará a México para asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay el próximo 26 de junio, como parte de las actividades del Mundial 2026.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que la posible reunión aún se encuentra en proceso de definición entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades españolas.

“Es probable que sí. Todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español”, expresó.

La presidenta agregó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre este encuentro, el cual, de concretarse, se realizaría en la Ciudad de México.

“Creo que mañana o pasado les podemos informar; sería aquí en la Ciudad de México”, indicó.

¿Cuándo visitará México el rey Felipe VI?

La visita de Felipe VI está prevista para el próximo 26 de junio, fecha en la que asistirá al partido entre las selecciones de España y Uruguay en el estado de Jalisco, como parte del calendario del Mundial 2026.

La presencia del jefe del Estado español en territorio mexicano coincidirá con uno de los encuentros programados para la fase inicial del torneo, que por primera vez se desarrollará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas y españolas no han dado a conocer la agenda oficial del monarca durante su estancia en el país.

Relaciones Exteriores coordina posible encuentro entre Sheinbaum y Felipe VI

La presidenta explicó que la organización de la eventual reunión está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la cancillería española y la representación del jefe del Estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la mandataria, la sede prevista para el encuentro sería la Ciudad de México, aunque todavía no se han confirmado horarios ni actividades adicionales.

Sheinbaum indicó que una vez concluidas las gestiones diplomáticas se informarán los detalles oficiales.

Esta sería la tercera visita de Felipe VI a México como rey de España

En caso de concretarse el viaje, será la tercera ocasión en que Felipe VI visite México desde el 19 de junio de 2014.

Su primera visita oficial al país ocurrió en 2015, cuando acudió acompañado por la reina Letizia para reunirse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, en diciembre de 2018, el monarca asistió a la toma de protesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La próxima visita se daría en el contexto del Mundial 2026, evento deportivo que tendrá a México como una de sus sedes.

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado de manera oficial la reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI, aunque la presidenta señaló que existe una alta probabilidad de que el encuentro se realice durante la estancia del monarca en el país.

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