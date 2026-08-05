Denuncias por trata aumentaron 60% durante el Mundial 2026, alerta informe

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Trata de personas creció durante Mundial. Foto: Cuartoscuro

Las denuncias por trata de personas aumentaron hasta 60% durante el Mundial 2026, de acuerdo con un informe del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Sólo durante el torneo, se recibieron 685 reportes por posibles casos, mientras que la explotación sexual se mantuvo como la principal modalidad del delito, al concentrar 56% de los casos. La mayoría de las víctimas fueron de nacionalidad mexicana.

Trata de personas aprovechó el flujo de visitantes por el Mundial 2026

La investigadora de la Universidad Panamericana, Clara Luz Álvarez, explicó que este tipo de eventos internacionales suelen ser aprovechados por redes criminales dedicadas a la explotación sexual.

Señaló que existe un fenómeno conocido como turismo sexual, en el que personas viajan a países sedes de grandes competencias para buscar víctimas locales.

Además, indicó que, en comparación con 2025, se identificó un incremento de 47 puntos porcentuales en víctimas de nacionalidad mexicana durante el periodo del Mundial.

“Hay un turismo sexual, es decir, en el momento en que estos eventos mundiales se llevan en distintas partes del mundo, los depredadores que hacen ese turismo sexual buscan víctimas de nacionalidad del país que visitan… respecto a 2025 se identificó un crecimiento de 47% en víctimas de nacionalidad mexicana”. Clara Luz Álvarez, investigadora de la Universidad Panamericana.

Falsas ofertas de trabajo y plataformas digitales, los principales métodos

El informe del Consejo Ciudadano revela que 4 de cada 10 víctimas fueron captadas mediante falsas ofertas de empleo, una de las estrategias más utilizadas por las redes de trata.

También advirtió que el 92% de los casos relacionados con material de abuso sexual infantil comenzó a través de plataformas digitales. Las mujeres, niñas y adolescentes representaron 67% de las personas identificadas como víctimas durante el periodo analizado.

Rescatan a víctimas y abren investigaciones

Durante el periodo analizado, se logró el rescate de 70 víctimas, la detención de 29 personas y la apertura de 48 carpetas de investigación por posibles delitos relacionados con la trata de personas.

El reporte también señala que Jalisco escaló al segundo lugar nacional en número de reportes de trata de personas.

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