Goles y aguaceros: prevén lluvias arriba del promedio en México durante el Mundial 2026

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Se esperan lluvias por arriba del promedio de abril a junio. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el segundo trimestre de 2026, es decir, entre abril, mayo y junio, se prevén lluvias por arriba del promedio nacional, un periodo que coincidirá con la recta final de preparación y el arranque del Mundial de Futbol 2026 en México.

El gerente de Meteorología y Climatología del SMN, Rafael Trejo, confirmó el pronóstico durante el informe técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Sí, se prevén condiciones de lluvias por arriba del promedio en general para los meses de abril, mayo y junio”, señaló Rafael Trejo.

Temporada de lluvias iniciará en mayo y se establecerá en junio

El organismo detalló que la temporada de lluvias comenzará en mayo y se establecerá de manera generalizada en el país durante junio, lo que podría impactar actividades masivas, incluyendo eventos deportivos y turísticos ligados al Mundial.

64 presas del país están por debajo del 50% y Cutzamala cae a 77.8%

Durante el informe técnico quincenal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se reportó que 64 de las 210 principales presas del país se encuentran a menos del 50% de su capacidad, lo que refleja condiciones aún limitadas en almacenamiento de agua.

En el caso del Sistema Cutzamala, uno de los principales abastecedores del Valle de México, se ubicó en 77.8% de su capacidad, lo que representa una disminución de 5.2% durante marzo, en medio de la temporada seca.

Sequía afecta a 6.9% del país, según monitoreo oficial

El Monitor de Sequía al 15 de marzo indica que el 86.3% del territorio nacional está libre de afectaciones, mientras que el 6.9% presenta condiciones de sequía y otro 6.8% se encuentra anormalmente seco.

Las autoridades mantienen seguimiento a estas condiciones ante la expectativa de lluvias superiores al promedio en los próximos meses, en un periodo que coincidirá con uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

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