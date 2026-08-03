México pierde capacidad para producir granos básicos: GCMA

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Foto: Shutterstock/Pexels/Cuartoscuro

La producción de granos básicos en México disminuyó 13% entre 2018 y 2026, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que advirtió sobre una pérdida sostenida de capacidad productiva y pidió impulsar políticas enfocadas en productividad, rentabilidad, financiamiento y administración de riesgos para fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Maíz, trigo y frijol encabezan las mayores disminuciones

El análisis identifica que los principales granos presentan volúmenes inferiores a los registrados en 2018.

Maíz: redujo su producción en 3.07 millones de toneladas , al pasar de 27.17 a 24.10 millones de toneladas.

redujo su producción en , al pasar de 27.17 a 24.10 millones de toneladas. Trigo: reportó una disminución cercana al 25% , equivalente a 727 mil toneladas .

reportó una disminución cercana al , equivalente a . Frijol: registró una caída de 21.6%, con alrededor de 258 mil toneladas menos.

El informe también advierte retrocesos en sorgo, arroz palay y soya, cultivos estratégicos para la alimentación humana, pecuaria e industrial.

Captura de pantalla. Foto: GCMA

La recuperación de 2026 no revierte la tendencia

Aunque el GCMA reconoció que la producción total aumentó ligeramente respecto a 2025, sostuvo que el crecimiento resulta insuficiente para recuperar los niveles registrados años atrás.

El organismo destacó que el volumen actual continúa por debajo de los registros de 2018 y también se mantiene lejos del máximo alcanzado en 2023, por lo que considera que el problema sigue siendo estructural.

Captura de pantalla. Foto: GCMA

GCMA plantea fortalecer la productividad del campo

El organismo afirmó que el reto no consiste únicamente en sembrar más superficie, sino en incrementar la productividad y garantizar la rentabilidad del productor.

Entre los factores que han afectado al sector señaló:

Sequías recurrentes y efectos del cambio climático.

y efectos del cambio climático. Altos costos de producción .

. Bajos márgenes de rentabilidad para los agricultores.

para los agricultores. Acceso limitado al financiamiento .

. Insuficiencia de seguros agrícolas .

. Menor uso de tecnología, semillas mejoradas y agricultura de precisión .

. Problemas de inseguridad y logística en zonas rurales.

Con base en cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el organismo señaló que la producción nacional pasó de 36.45 millones de toneladas en 2018 a 31.71 millones en 2026, lo que representa una reducción de 4.74 millones de toneladas. Además, la superficie cosechada cayó 11.4% y el rendimiento promedio pasó de 3.38 a 3.32 toneladas por hectárea.

Captura de pantalla. Foto: GCMA

¿Qué dice GCMA sobre el tema?

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas sostuvo que la seguridad alimentaria no puede depender únicamente de las importaciones. Advirtió que cada tonelada que México deja de producir representa menores ingresos para el campo, menor actividad económica regional y una mayor exposición a la volatilidad internacional.

Por ello, consideró necesario transitar hacia una política productiva de Estado, que permita a los productores contar con certidumbre sobre ingresos, acceso a financiamiento, innovación tecnológica, seguros agrícolas y mercados antes de iniciar los ciclos de siembra.

Proponen cambiar la política agrícola

Para revertir esta tendencia, el GCMA propuso impulsar una política enfocada en la producción, que incluya ingresos garantizados para los productores, financiamiento competitivo, seguros agrícolas, agricultura por contrato, coberturas de precios, innovación tecnológica, tecnificación del riego, asistencia técnica y mayor certidumbre jurídica.

El organismo concluyó que fortalecer la producción nacional de granos básicos será indispensable para reducir la dependencia del exterior y mejorar la seguridad alimentaria del país.

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