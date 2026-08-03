Aspirantes aprobados de la UNAM protestan para exigir que se respeten resultados del examen de ingreso

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Aspirantes piden respeto a resultados de examen. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un grupo de aspirantes que aprobaron el examen de ingreso en línea de la UNAM se manifestó este lunes en la explanada de Rectoría para exigir que la universidad respete los resultados obtenidos y desista de aplicar el llamado examen de control.

Los jóvenes señalaron que la medida los obliga a repetir una prueba que, aseguran, ya aprobaron, y advirtieron que podrían perder el lugar que ganaron tras meses de preparación.

La protesta incluyó un bloqueo sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria, donde decenas de aspirantes sostienen que ya ganaron un lugar en la institución y rechazan la aplicación de un examen de control que podría modificar su situación académica.

Bloquean Insurgentes, exigen su lugar en la UNAM.



Aspirantes que aprobaron el examen en línea de la UNAM se manifiestan sobre avenida Insurgentes Sur. Exigen se respete su lugar; un centenar de jóvenes aspirantes que aprobaron el primer examen de admisión totalmente en línea a… pic.twitter.com/koQt9ycuho — Uno TV (@UnoNoticias) August 3, 2026

“No se va a respetar todo el esfuerzo que hicimos”

Entre los manifestantes estuvo Emiliano, aspirante a la carrera de Biología, quien consideró injusto que los resultados originales puedan quedar sin efecto.

“Van a cancelar los resultados del primer examen que hicimos, aunque saquemos un puntaje igual o similar, no se va a respetar todo el esfuerzo que hicimos”.

Aunque dijo estar dispuesto a presentar nuevamente la evaluación, aseguró que lo hará únicamente porque es un requisito impuesto por la universidad.

Rechazan repetir la evaluación

Los aspirantes solicitaron que la UNAM les asigne directamente el lugar obtenido con el examen original y expresaron su inconformidad por tener que someterse a una nueva evaluación.

Miriam, aspirante a Enfermería, afirmó que la decisión cambió las condiciones del proceso después de que ya se les había informado que habían sido seleccionados.

“Es algo injusto, porque ya nos habían dicho que ya habíamos sido seleccionados y que de la nada nos dijeran que volveremos a repetir el examen”.

También señaló que la medida puede afectar a estudiantes que enfrentan ansiedad durante las evaluaciones presenciales.

“Confío en mis capacidades y en mis conocimientos, pero siento que de igual manera es algo injusto, ya que mucha gente sufre de ansiedad o estrés muy excesivo al presentar exámenes en presencial”.

Piden impugnar la medida

En la protesta también participó el académico de la Facultad de Derecho, Rodolfo Martínez, quien llamó a los aspirantes a impugnar la decisión de la universidad.

“La universidad lo estableció como un refrendo de la calificación que obtuvieron. Hay una violación al principio constitucional de debido proceso”.

Según explicó, la convocatoria original no contemplaba la realización de un examen adicional en caso de dudas sobre los resultados.

Aspirantes con exámenes cancelados también piden ser escuchados

A la manifestación acudieron además jóvenes cuyos exámenes fueron anulados y que ahora buscan ser incluidos en el proceso de revisión.

Michel, aspirante a Arquitectura, cuestionó que quienes reprobaron o incurrieron en irregularidades tengan acceso a una nueva oportunidad, mientras que otros estudiantes continúan sin conocer las razones de la cancelación de sus pruebas.

“Realmente a los que les está dando otra oportunidad es a los tramposos que les está permitiendo hacer el examen de control”.

Los inconformes aseguran que durante la aplicación del examen no recibieron ninguna alerta o notificación sobre posibles incidencias.

Denuncian falta de explicaciones

Maikol, aspirante a Odontología, afirmó que completó toda la evaluación y sólo se enteró de la cancelación al momento de consultar los resultados.

“Contesté hasta la última pregunta, y fue hasta el momento de los resultados que obtuve un resultado de cancelado”.

Añadió que, hasta ahora, no ha recibido una explicación formal de la universidad.

“Aún no me hacen ningún tipo de revisión. Hasta el momento no he tenido ninguna explicación ni ninguna justificación por parte de la universidad para saber por qué me cancelaron”.

Los aspirantes señalaron que mantendrán sus exigencias mientras esperan una respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el futuro del proceso de admisión 2026.

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