SCJN avala transferir ahorros de Afore: ¿qué pasa con tu dinero o una herencia?

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SCJN avala el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Foto: Getty/Cuartoscuro

Puede ser el ahorro de toda una vida o el dinero que un familiar dejó al morir. Si una cuenta Afore permanece inactiva y cumple con las condiciones establecidas en la ley, ahora sus recursos pueden ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En 2024 se decide crear este Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder compensar a aquellas personas que tienen pensiones bajas y lo que van a hacer es ajustar esa pensión al salario promedio del IMSS y esto va a ser para personas del IMSS y del ISSSTE”.



Alejandra Macías Sánchez, especialista en el sistema de pensiones en México

Afore y Fondo de Pensiones para el Bienestar: ¿qué pasa con el dinero?

La transferencia contempla recursos de cuentas individuales inactivas bajo determinadas condiciones de edad y situación laboral.

En el caso del IMSS, se consideran cuentas de personas de 70 años o más que no tengan una relación laboral activa. Para el ISSSTE, el límite es de 75 años.

“Las Afores, que todo el dinero de las cuentas de retiro de personas de 70 o más años que estuvieran inactivas las cuentas, se las dieran al Fondo de Pensiones del Bienestar para financiar esta nueva obligación del gobierno”. Pedro Vásquez Colmenares, economista

El traspaso ya comenzó.

“La transferencia de los fondos de los trabajadores a un fideicomiso que administra el Banco de México, que es el fideicomiso de Fondo de Pensiones para el Bienestar; estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos que han sido transferidos a ese fideicomiso de las cuentas inactivas de los trabajadores”. Óscar de Los Reyes Heredia, Director del departamento de Derecho, Tec Estado de México

¿Se puede recuperar el dinero de una Afore?

Uno de los puntos que genera dudas es el procedimiento para reclamar los recursos después de que fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

De acuerdo con la legislación, el fondo administra e invierte los recursos que recibe y los entrega conforme a las disposiciones aplicables.

“Me parece que no, porque no cambia de dueño; las cuentas individuales siguen estando a nombre de las personas, lo que cambia es la administración”. Alejandra Macías Sánchez, especialista en el sistema de pensiones en México

¿Cómo evitar que una cuenta Afore quede inactiva?

Una forma de mantener movimiento en una cuenta es realizar aportaciones.

“El enfoque para la gente es que las cuentas inactivas son las que no han recibido una contribución, un depósito, una aportación del sistema durante mucho tiempo, de dos o más años, y entonces lo que habría que hacer es hacer un depósito, una aportación voluntaria en la cuenta para que la cuenta no esté inactiva oficialmente”. Pedro Vásquez Colmenares, economista

El pago de pensiones ya equivale al 6.3% del PIB, frente a una recaudación tributaria cercana al 15%. La Corte resolvió la constitucionalidad del Fondo, la pregunta pendiente es quién pagará la cuenta.

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