México y Perú preparan reapertura de embajadas tras restablecer relaciones

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México y Perú. Foto: AFP.

Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, luego de años de distanciamiento, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo peruano, Carlos Espá, en la que acordaron trabajar para la reapertura de las embajadas.

Sostuve una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Acordamos que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.



Agradecí su gestión… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 7, 2026

México y Perú preparan reapertura de embajadas

El funcionario mexicano detalló en su cuenta de X que, tras sostener una conversación telefónica con su contraparte de Perú, acordaron que los equipos de ambas cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas en ambas naciones.

Sostuvo que durante la llamada agradeció al canciller de Perú su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, quien, informó, ya se encuentra en México.

Velasco destacó la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso y señaló que la reapertura de las embajadas forma parte de una nueva etapa en los vínculos entre los dos países. Manifestó que esta decisión se tomó en beneficio de ambos pueblos y de los lazos históricos entre México y Perú.

También hizo referencia al papel de las presidentas de ambos países en esta nueva etapa de las relaciones bilaterales.

Subrayó que con el liderazgo de Claudia Sheinbaum en México y Keiko Fujimori en Perú, así como con el respeto mutuo entre los dos gobiernos, se abre una nueva etapa entre ambos países.

Así pasaron México y Perú de aliados a romper relaciones diplomáticas

Antes del rompimiento de relaciones diplomáticas, México y Perú mantenían una relación política y comercial respaldada por distintos mecanismos de integración regional.

Entre los principales espacios de cooperación destacaban:

La participación conjunta en la Alianza del Pacífico

El fortalecimiento del intercambio económico entre ambas naciones

La coordinación en temas regionales y de política exterior

El escenario cambió tras la crisis política registrada en Perú a finales de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso después de intentar disolver el Poder Legislativo e instaurar un gobierno de excepción.

A partir de esos hechos surgieron diferencias entre ambos gobiernos respecto a la situación política peruana y al reconocimiento de las nuevas autoridades.

Posteriormente, uno de los temas que profundizó el desacuerdo fue el asilo concedido por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, decisión que incrementó las diferencias diplomáticas entre ambos países.

Las tensiones se acrecentaron hasta el 3 de noviembre de 2025, cuando Perú rompió de manera unilateral las relaciones diplomáticas con México, al argumentar una presunta interferencia del Gobierno mexicano en asuntos internos del país.

📄Comunicado Oficial 040-25: El Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos.



👉https://t.co/iPtpjDjclU pic.twitter.com/wL4Utptlsw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 3, 2025

En respuesta, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó y rechazó la decisión unilateral de Perú de romper las relaciones diplomáticas, al considerar que se trató de una respuesta a un acto legítimo y apegado al derecho internacional por parte de México.

COMUNICADO. "México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país".https://t.co/8y5sXCtAUP pic.twitter.com/qqcaCf0Y6C — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2025

Aunque el intercambio comercial y algunos mecanismos de cooperación continuaron operando mediante los canales correspondientes, la representación diplomática entre ambas naciones dejó de mantenerse en los términos en que funcionaba previamente.

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