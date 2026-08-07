Así operaba banda que robó 40 millones en 4 estados con premios falsos

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Integrantes de una presunta red de fraude. Foto: SSC CDMX

Una presunta organización dedicada al fraude fue desarticulada tras la detención de cinco de sus integrantes, quienes, según las investigaciones, habrían obtenido un beneficio económico ilícito millonario, cercano a 40 millones de pesos mediante un esquema basado en ofrecer premios y obsequios falsos a sus víctimas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), con apoyo de autoridades del Estado de México (Edomex), cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión derivadas de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por una institución bancaria.

Los operativos se realizaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, además del municipio de Tlalnepantla, en el Edomex.

Las autoridades señalaron que, con estas capturas, ya suman 15 personas detenidas relacionadas con esta misma célula delictiva relacionada con fraudes.

Así era el “modus operandi” con que defraudaban a sus víctimas

De acuerdo con autoridades de la CDMX y el Edomex, los presuntos responsables utilizaban un método basado en el engaño para obtener acceso al dinero de sus víctimas.

Los integrantes de la organización acudían directamente a los domicilios de las personas con el argumento de entregarles un supuesto premio, regalo o incentivo.

Una vez que lograban ganarse la confianza de las víctimas, obtenían información personal y datos bancarios que posteriormente eran utilizados para realizar retiros de efectivo y transferencias bancarias sin autorización.

Las investigaciones comenzaron después de que una institución financiera detectó movimientos irregulares y presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió identificar a los presuntos participantes y solicitar las órdenes de aprehensión.

¿En qué estados operaba la organización?

Las indagatorias establecen que el grupo presuntamente extendió sus actividades a cuatro entidades del país.

Además de la CDMX y el Edomex, las autoridades identificaron operaciones en Puebla y San Luis Potosí, donde habrían replicado el mismo esquema de fraude para afectar a diversas víctimas.

Según las autoridades, el monto obtenido mediante presuntos fraudes por esta red, asciende a la cifra millonaria de casi 40 millones de pesos, producto de las operaciones realizadas mediante este método.

La investigación continúa para determinar si existen más personas afectadas o posibles involucrados en la red delictiva.

Detenidos de la misma red de fraude, anteriormente. Foto: SSC CDMX

¿Quiénes fueron detenidos?

Como resultado de los operativos fueron capturadas cinco personas, entre ellas dos mujeres de 36 y 50 años, así como tres hombres de 31, 31 y 45 años de edad.

Todos fueron puestos a disposición del juez que emitió las órdenes de aprehensión, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

La SSC de la CDMX informó que las detenciones se realizaron conforme a los protocolos policiales y con respeto a los derechos de las personas aseguradas.

Con estas acciones, las autoridades suman 15 detenidos presuntamente relacionados con esta red dedicada al fraude, mientras las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer el alcance de las operaciones y la posible participación de otros integrantes.

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