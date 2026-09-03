Sismo de magnitud 4.8 se registra al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Alerta de sismos. Foto: Cuartoscuro.

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este jueves 3 de septiembre de 2026 al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, informó en su cuenta de X el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 05:33:52 horas, con epicentro localizado 41 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán.

El SSN indicó que el sismo tuvo una profundidad de 152 kilómetros, con coordenadas de 17.57 de latitud y -94.75 de longitud.

Hasta el momento, el reporte corresponde al registro del movimiento telúrico y no se han señalado, en la información proporcionada, afectaciones derivadas del sismo.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 41 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 03/09/26 05:33:52 Lat 17.57 Lon -94.75 Pf 152 km pic.twitter.com/RR9rOfT5XG — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

¿Qué se recomienda hacer ante un sismo?

Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, checa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu teléfono solo en emergencia, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un temblor: alista un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en una zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.