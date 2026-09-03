Sismo de magnitud 4.8 se registra al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz
Un sismo de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este jueves 3 de septiembre de 2026 al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, informó en su cuenta de X el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 05:33:52 horas, con epicentro localizado 41 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán.
El SSN indicó que el sismo tuvo una profundidad de 152 kilómetros, con coordenadas de 17.57 de latitud y -94.75 de longitud.
Hasta el momento, el reporte corresponde al registro del movimiento telúrico y no se han señalado, en la información proporcionada, afectaciones derivadas del sismo.
¿Qué se recomienda hacer ante un sismo?
Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.
Tras un sismo, checa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu teléfono solo en emergencia, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.
También puedes seguir las siguientes medidas antes de un temblor: alista un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.
Durante un sismo conserva la calma y quédate en una zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.
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