Dan marcha atrás, por ahora, a incremento en cervezas y productos con exceso de sodio

GENERANDO AUDIO...

Por el momento, no hay aumento en cerveza. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Después de hablar sobre un posible aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en cerveza y productos con exceso de sodio, líderes de Morena en la Cámara de Diputados descartaron la situación.

Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar descartaron que se haya definido un aumento de impuestos que pueda elevar el precio de estos productos, luego de que el diputado Carol Antonio Altamirano planteara revisar el gravamen.

Morena descarta nuevos impuestos en 2027

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, aseguró que los diputados actuarán con responsabilidad y evitarán generar nuevas cargas tributarias que afecten el bolsillo de los mexicanos.

“Vamos a actuar responsablemente, que no vamos a generar mayores cargas tributarias que afecten al bolsillo de los mexicanos”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

En el mismo sentido, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, sostuvo que no habrá incremento de impuestos ni aumento de tasas.

Las declaraciones se producen después de que Altamirano señalara que se analizaba aplicar IEPS a productos con alto contenido de sodio, como algunas sopas instantáneas, salsas y aderezos, además de revisar el impuesto a la cerveza.

Ley de Ingresos todavía no está definida

Monreal explicó que corresponde a la presidenta de la República presentar la iniciativa de Ley de Ingresos, por lo que los diputados todavía no pueden anticipar su contenido.

El coordinador de Morena reconoció que la Cámara de Diputados puede realizar modificaciones a algunos artículos durante la discusión, pero pidió esperar a que el Paquete Económico 2027 sea presentado.

Lo que sí podría incluirse es una estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, así como mayores controles contra operaciones simuladas y facturación falsa.

Ramírez Cuéllar señaló que también se analiza combatir esquemas de planeación fiscal agresiva mediante los cuales algunas personas físicas o empresas pueden reducir o evitar el pago del ISR.

Hacienda entregará el Paquete Económico 2027

Monreal confirmó que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregará el Proyecto de Presupuesto 2027 el martes 8 de septiembre a las 17:00 horas en la Cámara de Diputados.

A partir de esa entrega comenzará la discusión formal sobre la Ley de Ingresos y el resto del paquete económico del próximo año.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.