Mundial: identifican 10 organizaciones ligadas al mercado sexual en ciudades sede de México

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El Mundial en México podría incrementar los riesgos de trata de personas, explotación sexual infantil y reclutamiento de víctimas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de acuerdo con especialistas y organizaciones civiles que, ya ubican 10 organizaciones con sede en el país que lideran esta actividad.

Advierten, además, el impacto que generan los grandes eventos deportivos por el aumento de visitantes, flujos de dinero y movilidad de personas.

El mapeo elaborado por Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, identificó 10 organizaciones con presencia en el mercado sexual de las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial 2026.

En la Ciudad de México fueron señaladas:

Unión Tepito

Tren de Aragua

Cártel de Tláhuac

Los Tanzanios

Familia Michoacana

Organizaciones chinas

Cártel Jalisco Nueva Generación

En Guadalajara, el investigador identificó al:

Cártel Jalisco Nueva Generación

Mientras que en Monterrey fueron mencionados:

Cártel del Noreste

Los Billys

Los Chapitos

De acuerdo con el especialista, estas organizaciones mantienen distintos niveles de presencia y control territorial en actividades relacionadas con este mercado ilegal en las sedes mexicanas del Mundial 2026.

Un riesgo para niñas y niños

Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, señaló que los eventos futbolísticos con gran afluencia turística representan un escenario de riesgo para niñas, niños y adolescentes que ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que el incremento de visitantes y la concentración de actividades económicas pueden favorecer contextos en los que menores de edad sean reclutados o se conviertan en víctimas de trata si no existen medidas suficientes de prevención y atención.

Según las organizaciones que trabajan en la protección de las infancias, las condiciones de pobreza, marginación y abandono colocan a muchas personas menores de edad en una situación de mayor exposición frente a grupos criminales que buscan captar víctimas.

Luis Enrique Hernández, director de Caracol, indicó que detrás de estas actividades no opera una sola persona, sino redes organizadas que identifican a niñas y niños en situación de vulnerabilidad para incorporarlos a esquemas de explotación.

Trata de personas y mercado sexual en sedes del Mundial 2026

Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que en México existen redes nacionales e internacionales vinculadas con la trata de personas y el control del mercado sexual.

Entre ellas mencionó organizaciones asentadas en municipios como Tenancingo, Tlaxcala, que mediante engaños captan mujeres de diferentes regiones del país.

También señaló la presencia de estructuras internacionales como el Tren de Aragua, que, según explicó, utiliza mecanismos de engaño para trasladar mujeres provenientes de Venezuela, Colombia y Perú hacia territorio mexicano.

Como parte de una investigación, Sánchez elaboró un mapeo de las organizaciones que mantienen presencia en las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial 2026.

Ciudad de México concentra varias organizaciones criminales

La Ciudad de México, sede del partido inaugural y de otros cuatro encuentros mundialistas, presenta un escenario en el que distintas organizaciones disputan el control territorial relacionado con este mercado ilegal.

De acuerdo con el investigador, la principal estructura identificada es la Unión Tepito. Sin embargo, señaló que comparte presencia con otros grupos.

Entre las organizaciones mencionadas se encuentran:

Unión Tepito

Tren de Aragua

Cártel de Tláhuac

Los Tanzanios

Cártel Jalisco Nueva Generación

Familia Michoacana

Organizaciones de origen chino

Sánchez explicó que, aunque la Unión Tepito mantiene una posición relevante en la capital del país, existe competencia con otras organizaciones que operan en distintas zonas.

Guadalajara registra un control centralizado

En Guadalajara, donde se disputarán cuatro partidos del Mundial 2026, el investigador describió un escenario distinto.

Según el mapeo realizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, la actividad relacionada con este mercado se encuentra concentrada principalmente bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El especialista afirmó que la ciudad presenta un esquema altamente centralizado en comparación con otras sedes mundialistas del país.

Monterrey y los grupos identificados

En Monterrey, que también recibirá cuatro encuentros mundialistas, el estudio identifica la presencia de diversas organizaciones.

Entre ellas destacan:

Cártel del Noreste

Los Billys

Los Chapitos

Sánchez explicó que Los Billys surgieron como una organización local derivada de estructuras vinculadas anteriormente a los Beltrán Leyva.

Asimismo, indicó que en la región también tiene presencia el Cártel de Sinaloa a través de la facción conocida como Los Chapitos.

Explotación sexual infantil preocupa a organizaciones civiles

Las organizaciones dedicadas a la protección de derechos de la infancia hicieron un llamado para reforzar las acciones preventivas antes y durante el Mundial 2026.

Tania Ramírez Hernández recordó que México enfrenta una crisis de desapariciones y señaló que, de acuerdo con cifras oficiales citadas por la organización, existen más de 133 mil personas desaparecidas en el país, de las cuales más de 18 mil son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Víctor Sánchez afirmó que en México existe prostitución infantil y sostuvo que no puede considerarse voluntaria, ya que, según indicó, todos los casos implican una condición de coerción o explotación.

Las organizaciones civiles señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en las ciudades sede, ante el aumento de visitantes que se prevé durante la celebración del Mundial 2026.

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