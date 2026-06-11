Mundial va y está garantizada la normalidad de las actividades, asegura Segob.

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Segob aseguró que la CNTE hará protesta pacífica. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México dio la bienvenida a miles de turistas que llegan al país para el Mundial 2026 y aseguró que las actividades se realizarán con normalidad pese a las protestas.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez , habló en la mañanera sobre las manifestaciones de ayer y explicó que, para hoy, la CNTE planea realizar movilizaciones “pacíficas”.

Ante ello, la funcionaria dijo que las actividades y la seguridad de las personas están garantizadas en el Mundial 2026.

“En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, con todas las autoridades del Gobierno de México, nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades.”

A nombre del Gobierno mexicano, Rosa Icela dio la bienvenida a los turistas que disfrutarán de la justa deportiva.

“México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración. Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos.”

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