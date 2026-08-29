Van 195 policías asesinados en México en 2026; Jalisco encabeza la lista

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Policías asesinados en 2026. Foto: Cuartoscuro.

En lo que va de 2026, han sido asesinados al menos 195 policías y agentes de seguridad pública en México, de acuerdo con el registro de Causa en Común, que da seguimiento a los casos reportados en el país.

🔴 Al menos 2 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 21 al 27 de agosto del 2026.



En lo que va de 2026, han sido asesinados al menos 195 agentes de seguridad pública.



Los estados con más agentes de seguridad pública asesinados son: Jalisco (34), Michoacán (26),… pic.twitter.com/qrxEVArldt — Causa en Común (@causaencomun) August 28, 2026

Las cifras corresponden a los primeros casi ocho meses del año y contemplan a elementos de corporaciones municipales y estatales, así como integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y policías federales.

Policías asesinados en 2026: suman al menos 195 casos

De acuerdo con el registro de Causa en Común, los agentes de seguridad pública asesinados durante 2026 se distribuyen entre distintas corporaciones. La mayor cantidad corresponde a policías municipales, seguidos por elementos de las policías estatales.

El desglose de los casos es el siguiente:

81 policías municipales

61 policías estatales

40 elementos de la Guardia Nacional

9 elementos del Ejército

2 elementos de la Marina

2 policías federales

Con estas cifras, los policías municipales representan el grupo con más casos registrados durante el año, seguidos por los policías estatales y los elementos de la Guardia Nacional.

Estados con más policías asesinados en lo que va de 2026

Los casos registrados por Causa en Común muestran que cinco entidades concentran las mayores cifras de agentes de seguridad pública asesinados durante 2026.

Los cinco estados con más casos son:

Jalisco: 34

Michoacán: 26

Sinaloa: 23

Estado de México: 14

Morelos: 13

Estas entidades concentran una parte de los casos registrados en el país durante los primeros casi ocho meses de 2026.

Michoacán y Coahuila registran asesinatos de policías en la última semana

Entre el 21 y el 27 de agosto de 2026, se registraron al menos dos agentes de seguridad pública asesinados, de acuerdo con el corte semanal señalado por Causa en Común.

Los casos corresponden a Michoacán, con un agente asesinado, y Coahuila, con otro caso.

Asesinatos de policías durante el gobierno de Claudia Sheinbaum

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de agosto de 2026, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido asesinados al menos 637 agentes de seguridad pública, de acuerdo con el registro de Causa en Común.

El conteo considera los casos registrados desde el inicio de la actual administración federal y comprende a integrantes de distintas corporaciones de seguridad pública.

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