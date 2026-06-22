Oficina Virtual del ISSSTE: Qué trámites puedes hacer en el Sinavid en 2026

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FOTO: Getty Images

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (Sinavid), una oficina virtual que sirve para consultar información y realizar trámites y servicios.

El Sinavid es una llave de identificación que verifica la identidad digital del usuario para que este acceda a los servicios de la oficina virtual.

Por su parte, la oficina virtual ofrece una serie de trámites y servicios, sin necesidad de acudir a una oficina física. Además, la oficina virtual del ISSSTE puede enviar notificaciones a los usuarios, relacionadas con sus servicios y gestiones.

¿Qué trámites puedes hacer en el Sinavid, la oficina virtual del ISSSTE?

Constancia de acreditación de no afiliación

Consulta o acceso a trámites de pensiones del ISSSTE

Consulta de padrones y módulos de transparencia

Revisión de Padrón de Pensionados

Préstamos personales

Padrón de Derechohabientes Activos

Simulador de pensiones

Paso a paso para consultar la Oficina Virtual del ISSSTE

Entra al portal de la Oficina Virtual del ISSSTE Inicia sesión o crea un usuario con tu CURP Elige el trámite o servicio deseado Da seguimiento y descarga el resultado de tu solicitud o consulta

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