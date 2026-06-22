Oficina Virtual del ISSSTE: Qué trámites puedes hacer en el Sinavid en 2026

| 11:31 | Bryan Rivera González | UnoTV | CDMX
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FOTO: Getty Images

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (Sinavid), una oficina virtual que sirve para consultar información y realizar trámites y servicios.

El Sinavid es una llave de identificación que verifica la identidad digital del usuario para que este acceda a los servicios de la oficina virtual.

Por su parte, la oficina virtual ofrece una serie de trámites y servicios, sin necesidad de acudir a una oficina física. Además, la oficina virtual del ISSSTE puede enviar notificaciones a los usuarios, relacionadas con sus servicios y gestiones.

¿Qué trámites puedes hacer en el Sinavid, la oficina virtual del ISSSTE?

  • Constancia de acreditación de no afiliación
  • Consulta o acceso a trámites de pensiones del ISSSTE
  • Consulta de padrones y módulos de transparencia
  • Revisión de Padrón de Pensionados
  • Préstamos personales
  • Padrón de Derechohabientes Activos
  • Simulador de pensiones

Paso a paso para consultar la Oficina Virtual del ISSSTE

  1. Entra al portal de la Oficina Virtual del ISSSTE
  2. Inicia sesión o crea un usuario con tu CURP
  3. Elige el trámite o servicio deseado
  4. Da seguimiento y descarga el resultado de tu solicitud o consulta

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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