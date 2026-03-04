Ordenan al Ejército entregar documentos faltantes del caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar 853 folios militares faltantes relacionados con el caso Ayotzinapa, correspondientes a 2014. La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 1350/2023.

De acuerdo con un comunicado lanzado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el fallo instruye al Ejército Mexicano a proporcionar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, al considerar que la documentación existe y debe ser entregada.

Poder Judicial ordena a SEDENA entregar 853 folios de Ayotzinapa

La sentencia establece que hay una brecha aproximada de 853 folios que no fueron incluidos en los archivos entregados previamente. El juzgado determinó que la falta de continuidad en los números de folio no demuestra que los documentos no existan, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de autoridades militares.

La resolución señala que la SEDENA tiene la obligación de facilitar el acceso a estos documentos para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El juicio deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes reclamaron la omisión de las autoridades castrenses en la entrega completa de reportes de inteligencia producidos en 2014.

Derecho a la verdad y obligación de entregar información

El fallo reconoce el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en general, así como la obligación de la SEDENA y otras instancias militares de proporcionar información clave.

La sentencia también establece que la documentación no puede clasificarse como confidencial o secreta, debido al interés público que existe en el esclarecimiento del caso.

La demanda se sustentó, entre otros elementos, en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se documentó la existencia de comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relacionadas con el seguimiento a los estudiantes antes, durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

En ese informe se advirtió que los folios entregados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante.

Antecedentes y proceso legal

El amparo fue promovido luego de que las familias señalaran que la SEDENA incumplió el Decreto Presidencial de 2018 que obliga a dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

Dentro del mismo proceso, en septiembre de 2023, un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar o esconder cualquier información vinculada con la investigación.

La resolución también retoma observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había señalado que los avances en el caso se ralentizaron debido a la falta de entrega de información por parte de la autoridad militar.

A más de once años de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, el caso Ayotzinapa continúa sin esclarecerse. Con esta resolución, el siguiente paso será que la SEDENA cumpla con la entrega total de los 853 folios faltantes y demás información generada en 2014 por el CFRI y otras instancias de inteligencia militar.

