Cristiano Ronaldo estará entre dos y cuatro semanas fuera; su participación ante México sigue en duda

Cristiano Ronaldo se perderá, al menos, los próximos compromisos con el Al Nassr tras sufrir una lesión muscular que lo tendría fuera de las canchas entre dos y cuatro semanas, poniendo en entredicho su participación frente a México en la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo de 2026.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo podría estar hasta un mes inactivo luego de resentirse de los isquiotibiales el pasado 28 de febrero, durante el encuentro entre el Al Nassr y el Al Feiha.

El parte médico oficial del club saudí detalló que el portugués sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales al minuto 81 del partido, tras una disputa de balón en la que sintió una molestia en la parte posterior del muslo; aunque intentó continuar, terminó solicitando su cambio visiblemente afectado.

¿Qué tan grave es la lesión de CR7?

Las lesiones en los isquiotibiales, que son el grupo muscular ubicado en la parte posterior del muslo, son frecuentes en futbolistas debido a los constantes sprints, cambios de ritmo y esfuerzos explosivos, estas pueden clasificarse en tres grados:

Grado 1 (leve): microdesgarros con dolor moderado. Recuperación estimada de 1 a 2 semanas.

Grado 2 (moderada): desgarro parcial con inflamación y limitación funcional. Baja de 3 a 6 semanas.

Grado 3 (grave): ruptura total del músculo, que puede requerir incluso cirugía.

En el caso de Cristiano no se ha especificado el grado exacto de la distensión, lo que mantiene la incertidumbre sobre su tiempo real de recuperación. El club informó que inició un programa de rehabilitación intensiva y que su evolución marcará los plazos definitivos.

El calendario juega en contra, pues con poco más de tres semanas para el amistoso entre México y Portugal programado para el 28 de marzo, el panorama es ajustado.

Si la lesión es leve, el atacante podría reaparecer a mediados de marzo y llegar con ritmo competitivo al duelo en el Estadio Azteca. Sin embargo, si se trata de una distensión moderada, su regreso se extendería hasta finales de mes, dejándolo prácticamente descartado.

La posible ausencia de ‘CR7’ representa un golpe para la expectativa del encuentro, ya que su presencia era uno de los principales atractivos de la reinauguración del inmueble mundialista.

La baja también afecta directamente al Al Nassr, que se mantiene en la pelea por el título de la Liga Profesional Saudí. Ronaldo ha sido pieza clave en el esquema ofensivo del equipo y su ausencia en esta etapa del torneo podría pesar en la lucha por el campeonato.

Además, el delantero portugués persigue una marca histórica, la de alcanzar los mil goles oficiales en su carrera profesional. Cada partido resulta determinante en ese objetivo personal que ha elevado aún más la atención sobre su estado físico.

