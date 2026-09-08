PISA 2025: Aurelio Nuño pide replantear la política educativa y recuperar escuelas de tiempo completo

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Nuño ve la educación en crisis. Fotos: Cuartoscuro

Los resultados de PISA 2025 para México, con 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, deben llevar a revisar el rumbo de la política educativa, planteó Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En entrevista para UnoTV, Nuño señaló que el país enfrenta problemas de desempeño educativo desde que comenzó a participar en PISA, pero consideró que los resultados de 2025 muestran una caída relevante frente a las mediciones de 2018 y 2022.

El exsecretario relacionó este escenario con cuatro elementos de la política educativa actual:

El esquema de becas educativas

La desaparición de las escuelas de tiempo completo

Los planes de estudio y libros de texto

La relación entre la carrera docente y las organizaciones sindicales

PISA 2025: Nuño cuestiona el esquema de becas educativas

Uno de los puntos planteados por Nuño se refiere a las becas educativas y al monto que reciben los estudiantes.

De acuerdo con la comparación expuesta por el exfuncionario, expresada a pesos de 2026, una estudiante de bachillerato recibía en 2018 más de 16 mil pesos anuales mediante el esquema anterior.

Actualmente, señaló, recibiría alrededor de 9 mil 500 pesos al año.

Nuño sostuvo que el aumento en la cobertura de las becas no necesariamente compensa la reducción del monto destinado a estudiantes de menores recursos.

El exsecretario relacionó esta modificación con una menor permanencia escolar y planteó revisar el diseño de los apoyos para estudiantes.

Su planteamiento forma parte de un diagnóstico más amplio sobre las decisiones que, desde su perspectiva, han modificado la política educativa en los últimos años.

Escuelas de tiempo completo: propuesta para preescolar y primaria

Otro de los ejes de su propuesta son las escuelas de tiempo completo.

Nuño recordó que durante la reforma educativa de la administración en la que participó se amplió el número de planteles incorporados a este esquema.

Según su exposición, el modelo pasó de alrededor de 4 mil a 25 mil escuelas.

El exsecretario explicó que la ampliación de la jornada escolar buscaba combinar un mayor tiempo de aprendizaje con servicios de alimentación y apoyo para las familias.

Para Nuño, la desaparición de este modelo significó una reducción en la cobertura y en las posibilidades de ampliar el tiempo destinado al aprendizaje.

Por ello, planteó que una nueva política educativa establezca como objetivo convertir progresivamente las escuelas de preescolar y primaria en planteles de tiempo completo.

La propuesta contempla que la ampliación de la jornada forme parte de una estrategia educativa de largo plazo.

Planes de estudio y libros de texto, otro punto a revisar

Nuño también propuso revisar los planes de estudio y libros de texto utilizados actualmente.

El exsecretario cuestionó el contenido de los materiales y señaló que, particularmente en matemáticas, considera que abarcan una proporción menor de los contenidos que se manejaban anteriormente.

Ante este escenario, planteó realizar un replanteamiento de los planes y materiales educativos.

Su propuesta contempla la participación de distintos sectores vinculados con la educación, entre ellos especialistas, docentes y padres de familia.

También planteó incorporar una representación política plural en el proceso de revisión.

La intención, de acuerdo con su planteamiento, sería establecer una política educativa que tenga continuidad más allá de un periodo de gobierno.

Carrera docente: Nuño propone concursos para plazas y ascensos

El cuarto elemento señalado por Nuño corresponde a la carrera docente.

El exsecretario sostuvo que la reforma educativa de la administración anterior buscó separar el desarrollo profesional de los maestros del control político sindical.

De acuerdo con su explicación, ese esquema pretendía que las plazas y los ascensos dependieran de procesos de evaluación y del mérito de los profesores.

Nuño consideró que la política actual habría revertido ese modelo.

Por ello, propuso recuperar una carrera docente sustentada en concursos abiertos y transparentes.

El planteamiento contempla que tanto las plazas como los ascensos estén determinados por los méritos profesionales de los maestros.

Nueva Escuela Mexicana: Nuño plantea otra reforma educativa

Al ser cuestionado sobre si la Nueva Escuela Mexicana representa un fracaso, Nuño respondió afirmativamente.

Entre los argumentos que utilizó mencionó la reducción de la cobertura educativa y los resultados de PISA 2025.

El exsecretario planteó que México no debería limitarse a mantener el modelo actual y propuso emprender una nueva reforma educativa.

Su propuesta consiste en recuperar algunos elementos de la reforma anterior e incorporar modificaciones a partir de la experiencia acumulada en los últimos años.

Para los próximos 10 años, Nuño identificó tres decisiones principales:

Separar el poder político de la enseñanza mediante una carrera docente basada en concursos

Establecer como meta que las escuelas de preescolar y primaria sean de tiempo completo

Replantear los planes de estudio y libros de texto mediante una comisión con participación de especialistas, maestros, padres de familia y actores políticos de distintas corrientes

Educación inicial para niñas y niños de cero a tres años

A las propuestas anteriores, Nuño añadió la creación de una red de educación inicial para niñas y niños de cero a tres años.

El planteamiento contempla espacios de cuidado y prácticas de crianza adecuadas para esta etapa.

Según el exsecretario, esta red también permitiría generar condiciones para que las madres puedan incorporarse al mercado laboral.

Nuño señaló que la política educativa debe considerar el desarrollo de los menores desde los primeros años y no concentrarse únicamente en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

El exfuncionario también sostuvo que la educación debe orientarse hacia el desarrollo de la libertad, la creatividad y las capacidades necesarias para el siglo XXI.

Durante la entrevista, calificó la situación que enfrenta México como “la peor crisis educativa” y planteó que la recuperación de los aprendizajes requiere decisiones de largo plazo que trasciendan al gobierno en turno.

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