Sismo de 5.2 sacude Chiapas este domingo; epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo

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Un sismo de magnitud 5.2 se registró este domingo en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la mañana de este domingo 16 de agosto frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento ocurrió a las 09:52 horas y tuvo su epicentro a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad de 8 kilómetros.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas indicó que se activaron los protocolos de atención y monitoreo de sismos, sin reportar afectaciones al momento.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 146 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/08/26 09:52:49 Lat 14.00 Lon -93.32 Pf 8 km



Se activan los protocolos de atención y monitoreo de sismos. pic.twitter.com/d0cxHyvJio — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 16, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chiapas?

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El organismo indicó que el movimiento tuvo coordenadas de 14.00 grados de latitud y -93.32 grados de longitud, con una profundidad de 8 kilómetros.

El sismo fue registrado a las 09:52:49 horas de este domingo 16 de agosto de 2026.

Sismo de magnitud 5.2 se registra en Chiapas

El movimiento alcanzó una magnitud de 5.2, de acuerdo con el reporte preliminar difundido por el SSN.

Por su ubicación, el epicentro se localizó mar adentro, al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala.

Hasta el momento, la información proporcionada únicamente confirma las características del movimiento telúrico registradas por el organismo especializado.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona ante posibles efectos derivados del sismo y eventuales réplicas.

Sismos en Chiapas

Además del terremoto de 2017, Chiapas ha experimentado numerosos sismos a lo largo de su historia, muchos de los cuales han causado daños considerables. La región se encuentra en la convergencia de la placa tectónica de Cocos y la placa Norteamericana, lo que la hace especialmente propensa a los movimientos telúricos. A pesar de ello, Chiapas cuenta con un sistema de alerta temprana y protocolos de actuación para minimizar el riesgo y proteger a la población.

Las autoridades de Chiapas trabajan en estrecha colaboración con el Servicio Sismológico Nacional y otros organismos de protección civil para mejorar la preparación ante terremotos y otros desastres naturales.

Además, se han llevado a cabo proyectos de reconstrucción y rehabilitación en las áreas afectadas por los sismos, con el objetivo de mejorar la resiliencia de la región ante futuros eventos sísmicos. A pesar de los retos que supone la actividad sísmica en la región.

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