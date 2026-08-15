Siguen los sismos: ahora tiembla en Chiapas; fue de 4.8

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En Chiapas, se reportaron varios sismos. Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa)

En Chiapas, hasta las 17:00 horas se habían registrado cuatro sismos, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El de mayor magnitud, de manera preliminar, fue de 4.8.

Sismos en Chiapas

El primer movimiento se registró a las 9:56 horas, al suroeste de Pijijiapan, con una magnitud de 4.3.

SISMO Magnitud 4.3 Loc. 82 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 15/08/26 09:56:38 Lat 15.07 Lon -93.63 Pf 14.1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 15, 2026

Posteriormente, a las 13:04 horas, se registró otro sismo al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una magnitud de 4.5.

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 134 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 15/08/26 13:04:44 Lat 13.91 Lon -93.11 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 15, 2026

Casi tres horas después, a las 15:58 horas, se presentó un nuevo movimiento en la misma zona, esta vez de magnitud 4.0.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 15/08/26 15:58:28 Lat 13.94 Lon -93.14 Pf 11 km pic.twitter.com/ewv7Z80ynW — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 15, 2026

La actividad sísmica continuó y, a las 16:45 horas, se registró otro movimiento, ahora al sureste de Ciudad Hidalgo, con una magnitud preliminar de 4.8, informó el SSN.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.8 Loc 174 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 15/08/26 16:45:36 Lat 14.06 Lon -90.67 Pf 10 km pic.twitter.com/dc6ZjYPjke — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 15, 2026

¿Por qué tiembla tanto en México?

México tiembla con frecuencia principalmente por su ubicación tectónica: el país está sobre una zona donde interactúan varias placas, por lo que acumula y libera energía constantemente.

La principal razón está en la costa del Pacífico. Las placas de Cocos y Rivera se introducen por debajo de la placa de Norteamérica, un proceso conocido como subducción. El contacto entre ellas genera fricción y acumula tensión; cuando esa energía se libera de manera repentina, ocurre un sismo.

No solo las costas del Pacífico tienen actividad. También existen fallas geológicas dentro del territorio mexicano, capaces de generar sismos locales. Por eso pueden registrarse movimientos en lugares alejados de la costa.

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