Denuncian presunto saqueo de maletas en vuelo de Volaris; caso se viraliza en redes y sigue sin respuesta oficial

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Una profesora y 11 estudiantes denunciaron en redes sociales el presunto saqueo de sus maletas tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un vuelo de Volaris con escala previa en Cancún.

El caso comenzó a difundirse en plataformas digitales y fue retomado por diversos medios de comunicación; sin embargo, hasta el momento ni la aerolínea ni el aeropuerto han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Video en redes sociales desata la denuncia

La denuncia fue realizada por la profesora Marthita Cuevas, quien compartió un video en el que relató lo ocurrido durante el regreso de un viaje de un mes por Europa junto con un grupo de estudiantes.

Según su versión, el último tramo del itinerario fue un vuelo de Cancún a la Ciudad de México. Al llegar al AICM, alrededor de las 11:00 de la noche del sábado 1 de agosto, comenzaron los problemas cuando el equipaje documentado no aparecía y, además, les informaron que las maletas ya habían sido entregadas.

🚨 ¡Indignante saqueo masivo en el AICM! 🧳😡



Un grupo de 12 estudiantes volvió de Europa y descubrió que sus maletas pesaban hasta 4 kilos menos. La maestra Marthita Cuevas denunció a Volaris por el robo de pertenencias de valor y ¡hasta ropa interior de las menores! ✈️❌ pic.twitter.com/MY0wicuHx7 — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) August 3, 2026

Detectaron menos peso en todas las maletas

De acuerdo con el testimonio difundido en redes, casi una hora después recibieron el equipaje, pero notaron que las maletas pesaban menos de lo esperado.

Para comprobarlo utilizaron una báscula y, según la profesora, todas registraban entre 2 y 3 kilogramos menos que al momento de documentarlas.

Acusan falta de respuesta del personal

La docente explicó que informó de lo ocurrido a una persona, identificada como supervisor de Volaris, pero aseguró que no recibió una explicación sobre lo sucedido.

También señaló que buscaron apoyo de otros trabajadores de la aerolínea, aunque, según su relato, nadie atendió el caso e incluso intentaron retirar las etiquetas del equipaje.

Reportan robo de ropa y recuerdos

Cerca de las 2:00 de la madrugada del domingo 2 de agosto, la profesora grabó un video para denunciar públicamente lo ocurrido.

Aunque en ese momento todavía no habían revisado por completo el contenido de las maletas, indicó que en una primera inspección detectaron la ausencia de prendas de vestir y souvenirs.

Asimismo, anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar una denuncia por el presunto robo y solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Caso se viraliza; no hay postura oficial

Tras difundirse el video, la denuncia comenzó a circular ampliamente en redes sociales y fue retomada por distintos medios de comunicación.

Hasta el momento, ni Volaris ni el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones realizadas por la profesora y el grupo de estudiantes.

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