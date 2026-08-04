Municipios de México que se quedaran sin agua desde mañana miércoles

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Colonias afectadas por falta de agua deben tomar precauciones. Foto:Cuartoscuro

Habitantes de municipios de México tendrán cortes temporales en el servicio de agua potable a partir de este miércoles 5 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento en sistemas de abastecimiento, informaron autoridades municipales y organismos operadores.

En Nezahualcóyotl (Neza), Estado de México (Edomex), el gobierno municipal informó que se realizarán trabajos de pruebas y limpieza en el pozo Rey Neza, por lo que se suspenderán temporalmente sus operaciones durante un periodo de 72 horas.

La afectación para recibir agua potable se concentrará principalmente en la zona oriente del municipio, donde algunas colonias tendrán una disminución o interrupción parcial del suministro mientras concluyen las labores programadas.

Mientras que, en Pachuca, Hidalgo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que este miércoles se realizarán trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de la Mina Paraíso, situación que provocará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas colonias.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los habitantes tomar previsiones, principalmente almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante el periodo de mantenimiento.

Colonias de Nezahualcóyotl que tendrán afectaciones en el suministro de agua

De acuerdo con la información proporcionada por el sistema municipal de agua, las zonas con mayor incidencia por el corte de agua en Neza serán:

Rey Neza

Un sector de la colonia Esperanza

Parte de la colonia Aurora

El organismo encargado del servicio indicó que, para atender las necesidades de los habitantes afectados, se contará con apoyo mediante camiones cisterna, los cuales serán utilizados para abastecer temporalmente a las zonas donde se presente la interrupción.

Las autoridades recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable del agua almacenada mientras se restablece el funcionamiento del pozo.

Colonias de Pachuca tendrán suspensión de agua por mantenimiento eléctrico

En Pachuca, Hidalgo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que este miércoles se realizarán trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de la Mina Paraíso, situación que provocará una suspensión temporal del servicio de agua en diversas colonias.

El corte de agua potable en Pachuca iniciará a partir de las 8:00 horas del miércoles 5 de agosto, por lo que el organismo recomendó a los habitantes almacenar agua previamente y tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones de agua durante la jornada.

Las autoridades estimaron que el servicio comenzará a normalizarse alrededor de las 22:00 horas, una vez concluidos los trabajos técnicos y realizadas las maniobras correspondientes para reactivar el suministro.

Las colonias donde se prevén afectaciones son:

Vista Hermosa

Venustiano Carranza

Flores Magón

Villa Aquiles Serdán

El Carmen

El Rosario

San Miguel Cerezo

Parte alta de Javier Rojo Gómez

Recomiendan tomar precauciones ante cortes temporales de agua

Ante los trabajos programados en ambas entidades, los organismos operadores pidieron a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar desperdicios durante el periodo de suspensión del servicio de agua.

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte de acciones de mantenimiento necesarias para mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y garantizar la continuidad del servicio en las zonas atendidas.

Mientras concluyen los trabajos, los habitantes de las colonias afectadas deberán considerar medidas como almacenar agua para actividades prioritarias, utilizarla de manera eficiente y mantenerse atentos a los avisos sobre la recuperación del suministro.

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