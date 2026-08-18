Temporal de lluvias cierra puertos en Baja California Sur; piden extremar precauciones

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CNPC advierte riesgos por lluvias y calor extremo. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos ante la persistencia de lluvias en distintas regiones del país y el cierre de puertos en Baja California Sur debido al mal tiempo en el Pacífico.

La medida por el temporal de lluvias afecta a embarcaciones menores en los puertos de La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se prevén lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a temporal con lluvia muy fuerte, viento fuerte a muy fuerte y oleaje elevado:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas.



🔴Atiende las recomendaciones de… pic.twitter.com/VpT8eDdrSN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 18, 2026

Cierran puertos por temporal en el Pacífico

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el cierre fue determinado ante las condiciones adversas generadas por el temporal que afecta la costa del Pacífico mexicano.

Las autoridades pidieron evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras permanezcan las restricciones y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

Pronostican lluvias intensas en varias entidades

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en:

Sonora

Sinaloa

Jalisco

Puebla

Tabasco

Chihuahua

Durango

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Campeche

Yucatán

En tanto, entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes podrían registrar chubascos o lluvias aisladas durante las próximas horas.

#ComunicadoCNPC | Exhortan a la población a seguir indicaciones de Protección Civil ante la continuidad de lluvias en el país



✔️En contraste, en algunos estados se presentarán altas temperaturas hasta de 45 °C, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y usar ropa de colores… pic.twitter.com/6xQueJdcyj — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 18, 2026

Advierten por inundaciones y deslaves

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, corrientes de agua, ríos o arroyos crecidos, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar vehículos y personas.

También pidió prestar atención a posibles señales de inestabilidad en laderas, como grietas en el terreno, arrastre de material o inclinación de árboles y postes.

Durante tormentas eléctricas, la recomendación es resguardarse lejos de árboles, estructuras metálicas y postes de energía.

También viene calor extremo en el norte

Además de las lluvias, las autoridades advirtieron sobre temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California.

También se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en regiones de:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Mientras tanto, gran parte del país mantendrá un ambiente caluroso, con temperaturas de entre 30 y 40 grados Celsius, incluyendo zonas de:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa de colores claros, especialmente en el caso de menores de edad, adultos mayores y mascotas.

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