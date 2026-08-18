Temporal de lluvias cierra puertos en Baja California Sur; piden extremar precauciones
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos ante la persistencia de lluvias en distintas regiones del país y el cierre de puertos en Baja California Sur debido al mal tiempo en el Pacífico.
La medida por el temporal de lluvias afecta a embarcaciones menores en los puertos de La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se prevén lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.
Cierran puertos por temporal en el Pacífico
De acuerdo con la Secretaría de Marina, el cierre fue determinado ante las condiciones adversas generadas por el temporal que afecta la costa del Pacífico mexicano.
Las autoridades pidieron evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras permanezcan las restricciones y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.
Pronostican lluvias intensas en varias entidades
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en:
- Sonora
- Sinaloa
- Jalisco
- Puebla
- Tabasco
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
En tanto, entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes podrían registrar chubascos o lluvias aisladas durante las próximas horas.
Advierten por inundaciones y deslaves
Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, corrientes de agua, ríos o arroyos crecidos, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar vehículos y personas.
También pidió prestar atención a posibles señales de inestabilidad en laderas, como grietas en el terreno, arrastre de material o inclinación de árboles y postes.
Durante tormentas eléctricas, la recomendación es resguardarse lejos de árboles, estructuras metálicas y postes de energía.
También viene calor extremo en el norte
Además de las lluvias, las autoridades advirtieron sobre temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California.
También se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en regiones de:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
Mientras tanto, gran parte del país mantendrá un ambiente caluroso, con temperaturas de entre 30 y 40 grados Celsius, incluyendo zonas de:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Ante estas condiciones, la CNPC recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa de colores claros, especialmente en el caso de menores de edad, adultos mayores y mascotas.
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