¿Qué podrías comprar con los casi 11 mil millones de pesos que el INE dará a los partidos políticos?

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INE financiará a partidos y candidaturas para 2027. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) definió el 17 de agosto el financiamiento que destinará a partidos políticos y candidaturas independientes durante 2027, en la antesala de la próxima elección federal. Para este ejercicio se contempla una bolsa de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, recursos que serán utilizados para actividades ordinarias, campañas y obligaciones de los actores políticos.

Sin embargo, ante esta suma de recursos públicos destinados a partidos consolidados, nuevas fuerzas políticas como Paz y Somos México, así como candidaturas independientes, surge una pregunta: ¿qué se podría comprar con los casi 11 mil millones de pesos que el INE prevé repartir en 2027?

Para dimensionar el monto

La cifra llama la atención no sólo por el monto que recibirán los partidos, sino por todo lo que representa cuando se compara con gastos cotidianos y programas que conocen millones de mexicanos.

Desde casas, automóviles y teléfonos celulares, hasta despensas, comidas, útiles escolares y apoyos sociales, los más de 10 mil 842 millones de pesos permiten dimensionar el tamaño de los recursos que aún deberán ser avalados por el Consejo General del INE.

¿Cuántas listas de útiles escolares se podrían comprar?

De acuerdo con ejercicios de comparación realizados por la Profeco, una lista de útiles para sexto de primaria puede costar alrededor de 493 pesos considerando productos de bajo costo disponibles en el mercado.

Tomando esa referencia, los 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos que el INE prevé repartir entre partidos políticos y candidaturas independientes en 2027 alcanzarían para comprar aproximadamente 21.9 millones de listas de útiles escolares de sexto de primaria.

Incluso considerando un costo de 900 pesos por paquete, el monto permitiría financiar más de 12 millones de listas escolares.

¿Y cuántos apoyos para adultos mayores?

En 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales.

Con los casi 11 mil millones de pesos se podrían cubrir aproximadamente 1.69 millones de pagos bimestrales de este programa.

Si se considera el apoyo de una persona durante todo un año, equivalente a 38 mil 400 pesos, el monto alcanzaría para beneficiar a cerca de 282 mil adultos mayores.

¿Cuántas becas representarían?

Tomando como referencia un apoyo educativo de 2 mil pesos, los recursos contemplados por el INE equivaldrían a más de 5.4 millones de becas o apoyos escolares.

La comparación permite dimensionar el alcance que tendría una cantidad similar si se destinara a programas educativos.

Celulares, autos y casas podrían comprarse con el financiamiento

Si se toma como referencia un teléfono celular con valor de 10 mil pesos, el monto alcanzaría para comprar poco más de 1.08 millones de equipos.

En el caso de automóviles con un precio promedio de 300 mil pesos, la cifra sería equivalente a cerca de 36 mil 142 vehículos.

Mientras tanto, considerando una vivienda de 1.5 millones de pesos, como las de interés social, podrían adquirirse aproximadamente 7 mil 228 casas.

¿Y si se destinara a comida o despensas?

Si cada comida tuviera un costo promedio de 100 pesos, los recursos alcanzarían para alrededor de 108.4 millones de comidas.

Por otro lado, tomando como referencia una despensa con valor de mil pesos, podrían adquirirse aproximadamente 10.8 millones de despensas.

El monto aún debe ser aprobado

Los 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos corresponden al anteproyecto aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para financiar actividades ordinarias, campañas y candidaturas independientes durante 2027.

El monto aún deberá ser sometido a la aprobación del Consejo General del INE antes de quedar firme para el próximo ejercicio fiscal.

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