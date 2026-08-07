¿Qué hacer ante una fuga o explosión de gas cerca? Sigue esta guía de seguridad
Tras incidentes como explosiones o fugas de gas, las autoridades de Protección Civil recomiendan actuar con rapidez y mantener la calma para reducir riesgos. Si detectas olor a gas o presencias una explosión cerca de tu vivienda o lugar de trabajo, estas son las principales medidas que debes seguir.
¿Qué hacer si hay una fuga de gas?
- Aléjate de la zona y evita acercarte al punto de la fuga
- No enciendas cerillos, encendedores ni cualquier fuente de fuego
- No prendas ni apagues interruptores eléctricos, ya que una chispa podría provocar una explosión
- Si es seguro hacerlo, cierra la válvula del tanque o la llave de paso
- Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar
- Llama a los servicios de emergencia y reporta la fuga
¿Qué hacer si ocurre una explosión de gas cerca?
- Evacúa el área de inmediato y dirígete a un lugar seguro
- Mantente alejado de edificios o estructuras que puedan colapsar
- Sigue las indicaciones de Protección Civil, bomberos y autoridades
- No regreses a la zona hasta que las autoridades confirmen que ya no existe peligro
- Si hay personas lesionadas, solicita ayuda al 911 y evita moverlas, salvo que exista un riesgo mayor
¿Cómo prevenir accidentes por gas?
Las autoridades también recomiendan revisar periódicamente las instalaciones de gas, verificar que las mangueras y conexiones no presenten desgaste, instalar detectores de gas cuando sea posible y dar mantenimiento a tanques estacionarios y cilindros con personal especializado.
Ante cualquier olor intenso a gas o una posible fuga, no minimices la situación. Actuar de forma oportuna puede prevenir una emergencia mayor y salvar vidas.
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