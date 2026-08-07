¿Qué hacer ante una fuga o explosión de gas cerca? Sigue esta guía de seguridad

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Estufa encendida. Foto: Pexels

Tras incidentes como explosiones o fugas de gas, las autoridades de Protección Civil recomiendan actuar con rapidez y mantener la calma para reducir riesgos. Si detectas olor a gas o presencias una explosión cerca de tu vivienda o lugar de trabajo, estas son las principales medidas que debes seguir.

¿Qué hacer si hay una fuga de gas?

Aléjate de la zona y evita acercarte al punto de la fuga

No enciendas cerillos, encendedores ni cualquier fuente de fuego

No prendas ni apagues interruptores eléctricos, ya que una chispa podría provocar una explosión

Si es seguro hacerlo, cierra la válvula del tanque o la llave de paso

Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar

Llama a los servicios de emergencia y reporta la fuga

¿Qué hacer si ocurre una explosión de gas cerca?

Evacúa el área de inmediato y dirígete a un lugar seguro

Mantente alejado de edificios o estructuras que puedan colapsar

Sigue las indicaciones de Protección Civil, bomberos y autoridades

No regreses a la zona hasta que las autoridades confirmen que ya no existe peligro

Si hay personas lesionadas, solicita ayuda al 911 y evita moverlas, salvo que exista un riesgo mayor

¿Cómo prevenir accidentes por gas?

Las autoridades también recomiendan revisar periódicamente las instalaciones de gas, verificar que las mangueras y conexiones no presenten desgaste, instalar detectores de gas cuando sea posible y dar mantenimiento a tanques estacionarios y cilindros con personal especializado.

Ante cualquier olor intenso a gas o una posible fuga, no minimices la situación. Actuar de forma oportuna puede prevenir una emergencia mayor y salvar vidas.

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