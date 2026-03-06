José Luis Castillo, el padre que lleva 16 años buscando a su hija, Esmeralda Castillo Rincón

GENERANDO AUDIO...

José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda Castillo Rincón. Foto: Cuartoscuro.

José Luis Castillo Carreón se convirtió en una de las voces más visibles del activismo en la lucha por la localización de personas desaparecidas en México, en particular de mujeres, tras la desaparición de su hija, Esmeralda Castillo Rincón, ocurrida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Desde entonces, su presencia en movilizaciones por víctimas de desaparición y feminicidio ha sido constante, especialmente en las marchas del 8 de marzo, realizadas cada año por el Día Internacional de la Mujer.

José Luis Castillo Carreón: desaparición de su hija, Esmeralda Castillo Rincón

Esmeralda Castillo Rincón desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fue vista por última vez a los 14 años.

De acuerdo con el testimonio del padre de la joven, Esmeralda desapareció cuando se dirigía a la escuela, donde cursaba el segundo año de secundaria.

Relató que, días antes de su desaparición, se encontraba enfermo, por lo que la adolescente lo cuidó y faltó a clases. Para evitar que perdiera otro día de escuela, le insistió en que acudiera y la acompañó hasta la puerta de su casa; sin embargo, esa fue la última vez que la vio.

Desde ese momento, José Luis Castillo Carreón y su esposa, Martha Alicia Rincón, denunciaron la desaparición de su hija y emprendieron una búsqueda que hasta hoy se mantiene activa.

José Luis Castillo Carreón y la búsqueda de su hija, Esmeralda Castillo Rincón

Tras la desaparición de Esmeralda Castillo, su padre José Luis Castillo comenzó a participar en actividades de búsqueda. Con el paso del tiempo se integró a acciones colectivas con otras familias que buscan a personas desaparecidas.

Entre las actividades que ha realizado se encuentran:

Participación en rastreos en zonas donde se han localizado restos humanos

Presencia en marchas y movilizaciones relacionadas con desapariciones de mujeres

Difusión del caso de Esmeralda Castillo en eventos públicos

Ha participado en actividades informativas en escuelas y espacios comunitarios donde se abordan temas relacionados con violencia y desaparición de personas.

También ha realizado acciones públicas para difundir la desaparición de su hija y evitar que el caso caiga en el olvido, entre ellas:

Participación en marchas relacionadas con desapariciones y feminicidio

Presencia en las movilizaciones del 8 de marzo

Exhibición de carteles con la fotografía de Esmeralda Castillo para difundir el caso

En varias manifestaciones, José Luis Castillo porta un cartel con la imagen de su hija y la leyenda: “No me olviden, falto yo”.

Además, ha participado en eventos públicos dedicados a difundir información sobre el caso y mantener activa la búsqueda de Esmeralda Castillo.

La doble desaparición de Esmeralda Castillo Rincón

En diciembre de 2023, el nombre de Esmeralda Castillo Rincón fue eliminado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hecho que su padre denunció como una segunda desaparición.

Hoy, José Luis Castillo Carreón tiene 65 años y, a pesar de su edad y de los años de búsqueda sin respuesta, mantiene la esperanza de encontrar a su hija.

